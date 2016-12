Audi A5 e S5 cabriolet: al via la prevendita della nuova openair dei quattro anelli di Redazione Data Manager Online 23 dicembre 2016















Design, piacere di guida e comfort per le nuove cabrio A5 e S5. Nuove motorizzazioni: benzina 2.0 TFSI, Diesel 2.0 e 3.0 TDI e la sportiva 3.0 TFSI per l’esclusiva S5, tutte disponibili con trasmissione automatica

Tre sono gli aggettivi per riassumere l’essenza delle nuove Audi A5 e S5 Cabriolet: emozionante, sportiva, sofisticata. Rinnovate completamente nel design esterno, le nuove A5 e S5 cabriolet presentano elementi inconfondibili e immediatamente percepibili.

Linee affilate e pronunciate creano un effetto sorprendente di luce/ombra, mentre stilemi più decisi rendono il cofano più pronunciato. Nuovi anche i proiettori, con quelli anteriori dal design affilato e luci diurne a LED e i posteriori con tecnologia full LED. L’inconfondibile look quattro si riconosce immediatamente nella caratteristica linea di spalla con effetto “onda” e nei passaruota pronunciati. Il nuovo single frame è più largo e appiattito, con prese d’aria laterali che donano alla A5 un aspetto marcatamente sportivo. Rinnovato infine il design della capote, in grado di accentuare ulteriormente la linea tesa e filante degli esterni, con il lunotto posteriore appiattito e la terza luce freno integrata nella copertura. La nuova Audi S5 cabriolet si distingue per il design ancora più aggressivo: il paraurti anteriore è più largo e ribassato, con prese d’aria laterali in nero opaco, inserti in alluminio e nuovo single frame con logo S5. L’assetto sportivo specifico S ha una taratura più rigida per le molle e gli ammortizzatori. I cerchi da 18 pollici, le minigonne laterali ed il diffusore posteriore con quattro scarichi rendono questa decapottabile unica nel suo genere.

L’esperienza di guida è stato un elemento essenziale nello sviluppo delle nuove A5 e S5 cabriolet con importanti passi avanti rispetto alla generazione precedente. A partire dalla costruzione estremamente leggera: la nuova cabriolet Audi riduce il suo peso fino a 40 chilogrammi rispetto alla generazione precedente, consentendo così una notevole riduzione dei consumi e delle emissioni. Nettamente migliorata risulta anche la precisione di guida grazie al nuovo servosterzo elettromeccanico. Le sospensioni a cinque bracci di ultimissima generazione permettono maggior agilità e comfort, miglior stabilità e controllo e, soprattutto, un handling entusiasmante. Infine il cambio: la trasmissione S tronic a 7 rapporti, disponibile per la prima volta anche per la trazione anteriore, è completamente nuova e dona alla vettura un’eccezionale sportività ed efficienza. Ulteriormente migliorata è anche la nuova generazione della trasmissione tiptronic a otto rapporti della S5 cabriolet che si contraddistingue per innesti incredibilmente morbidi, veloci e fluidi.

Per Audi un elemento irrinunciabile è però anche il comfort che su A5 e S5 cabriolet deve armonizzarsi con l’indole sportiva del modello. Il nuovo modello si allunga di 47 mm arrivando a misurare 4,673 m. Riduce la sua larghezza di 8 mm rispetto alla generazione precedente raggiungendo 1,846 m, mentre il passo cresce di 14 mm misurando ora 2,765 m.

Questi numeri giocano un ruolo fondamentale per la massima abitabilità e comfort a bordo. In termini di spazio per le ginocchia, per la testa, per le spalle e per i gomiti, ora anche le persone di statura più alta possono godere di un comfort di livello superiore. Le proporzioni della S5 sono pressoché identiche, ad eccezione della lunghezza, superiore di 19 mm rispetto alla A5.

A5 e S5 cabriolet rappresentano lo stato dell’arte per il mondo cabrio, grazie alla capote in grado di aprirsi in 15 secondi e chiudersi in 18 secondi fino ad una velocità di 50 km/h. Automatica e insonorizzata, la nuova capote regala ai passeggeri un comfort aeroacustico di segmento superiore e può aprirsi e chiudersi tramite una sola breve pressione del pulsante di azionamento (funzionalità comfort one-touch).

Uniche nel segmento di riferimento, tutte le A5 e S5 cabriolet vantano di serie microfoni integrati alle cinture di sicurezza che assicurano la massima qualità vocale all’interno dell’abitacolo.

A5 cabriolet viene proposta con 3 motorizzazioni, tutte abbinate alla trasmissione automatica a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. I nuovi modelli presentano un listino che parte da € 52.950 per la 2.0 TDI da 190 CV.

La S5 cabriolet vanta un motore benzina 3.0 TFSI da ben 354 CV abbinato a un cambio automatico tiptronic a 8 rapporti e trazione integrale quattro e presenta un listino pari a € 75.450.