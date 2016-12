CA Technologies rinnova il suo impegno in ambito STEM di Redazione Data Manager Online 22 dicembre 2016















In occasione dell’avvio della Coalizione per le competenze e le occupazioni digitali da parte dell’Unione Europea, CA Technologies rinnova l’impegno a far fronte alla carenza di competenze e al divario di genere in ambito STEM

In occasione dell’avvio della Coalizione UE per le competenze e le occupazioni digitali a Bruxelles, CA Technologies ha rinnovato l’impegno a far fronte al problema del deficit di competenze e al divario di genere nelle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).

Attraverso appositi programmi che individuano chiaramente i collegamenti fra iter di studio e opportunità di carriera, CA si propone di motivare gli studenti delle scuole secondarie a intraprendere percorsi in ambito tecnico-scientifico. CA Technologies si prefigge inoltre di collaborare con le scuole per introdurre approcci innovativi all’insegnamento delle materie STEM, che rispecchino il ruolo odierno della tecnologia nella vita professionale e personale. L’obiettivo ultimo consiste nel raggiungere 2.000 studenti e 150 insegnanti delle istituzioni di istruzione secondaria nell’arco del 2017.

“CA Technologies è orgogliosa di riaffermare l’impegno a contribuire a ridurre il deficit di competenze e incrementare le quote rosa nell’ambito degli studi delle discipline STEM”, ha affermato Marco Comastri, President & General Manager di CA Technologies, EMEA. “Negli ultimi due anni, grazie al programma pan-europeo Create Tomorrow, ideato per orientare gli studenti della scuola secondaria verso percorsi formativi e professionali nel campo tecnologico-scientifico, CA Technologies ha raggiunto oltre 6.000 fra alunni degli istituti secondari e studenti universitari, tra cui oltre 2.000 ragazze. Ci proponiamo di estendere ulteriormente la portata di questo progetto”.

Nel gennaio 2017 CA Technologies entrerà a far parte della STEM Alliance in veste di membro fondatore. Guidata dalla European Schoolnet e da CSR Europe, la STEM Alliance opera per rafforzare la collaborazione fra l’industria e la scuola al fine di stimolare l’interesse degli studenti verso le materie STEM, incoraggiando l’adozione di metodi didattici innovativi.

Nel 2014 CA Technologies aveva annunciato di sostenere la Grand Coalition for Digital Jobs della Commissione Europea, concepita per far fronte alla grave carenza di competenze STEM in tutto il continente europeo. Per ribadire tale impegno, nel settembre 2015 CA ha aderito a eskills4jobs, una campagna varata dalla Commissione Europea per aumentare la sensibilizzazione nei confronti del problema della mancanza di competenze fondamentali in Europa e per incoraggiare i giovani a intraprendere carriere tecnico-scientifiche. L’UE ha recentemente reso noto che le campagne di sensibilizzazione (quali eSkills4jobs e la Coalizione per le occupazioni digitali) hanno contribuito a ridurre da un milione nel 2010 a 756.000 nel 2015 il deficit di specialisti IT che si prevede per il 2020.