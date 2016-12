Carta del docente su Amazon.it: 500 euro per l’aggiornamento professionale di Redazione Data Manager Online 23 dicembre 2016















Tutti i docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato potranno utilizzare su Amazon.it il bonus stanziato dal Governo Italiano per l’aggiornamento professionale

Amazon.it partecipa al progetto Carta del docente, il bonus stanziato dal Governo Italiano che consente a tutti i docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato di spendere 500 euro per il proprio aggiornamento professionale.

Libri, eBook Kindle, e una selezione di tablet (tra cui Amazon Fire), PC, e-reader (tra cui Kindle), stampanti 3D e software sono ora disponibili per l’acquisto con la carta del docente. I 500 euro sono spendibili su Amazon.it solo su prodotti venduti e spediti da Amazon. Nei primi 6 giorni dal lancio dell’iniziativa i prodotti più ordinati sono stati:

L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita di Alessandro D’Avenia

Microsoft Office 2016 – Home & Student (Windows)

Samsung Galaxy Tab S2 (2016) 9.7″ LTE Gold

Asus T102HA-GR036T Transformer Mini, LCD 10.1″HD, Processore Intel Atom Z8350, RAM 4 GB, SSD 128 GB, Grigio quarzo

E-reader Kindle Paperwhite, schermo da 6″ ad alta risoluzione (300 ppi) con luce integrata, Wi-Fi (Nero) – con offerte speciali

Nuovo tablet Fire HD 8, schermo HD da 8”, Wi-Fi, 16 GB (Nero)

Per utilizzare questi fondi, gli insegnanti devono registrarsi al sito della Carta del docente con la propria identità digitale (SPID), creare un buono online per libri o hardware e software, essere in possesso di un account Amazon e di un metodo di pagamento valido associato all’account, e convertire il buono creato in un codice Amazon del valore di 5, 10, 25, 50, 100 o 250 euro sul sito amazon.bonus-docenti.it.

Nel caso in cui il docente dovesse utilizzare solo parte del valore del codice Amazon, l’eventuale credito residuo potrà essere utilizzato per ulteriori acquisti in prodotti che fanno parte della selezione legata all’iniziativa entro il 31 agosto immediatamente successivo alla data della conversione del buono. In tal caso, al momento dell’acquisto successivo non sarà necessario inserire nuovamente il codice se già associato all’account Amazon.

Per l’acquisto di libri e prodotti informatici che fanno parte dell’iniziativa, gli insegnanti dovranno prima disabilitare la modalità di acquisto 1-Click, se attivata, e inserire il codice nella pagina di conferma dell’ordine. Nel caso in cui si voglia acquistare eBook Kindle dal proprio computer, il codice dovrà essere inserito nella pagina di dettaglio del prodotto scelto, dopo aver cliccato “Inserisci un codice promozionale o un buono regalo”.