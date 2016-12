A Detroit la Volkswagen presenta un altro modello della famiglia I.D. di Redazione Data Manager Online 25 dicembre 2016















Icona di una nuova era della guida elettrica. Show car con due motori elettrici e trazione integrale. Design dalle caratteristiche multifunzionali, interni flessibili

Al North American International Auto Show (NAIAS, dall’8 al 22 gennaio 2017) di Detroit, la Volkswagen presenterà un nuovo modello della famiglia I.D., un veicolo multifunzionale di una nuova era. La concept car crea legami tra le leggendarie origini del marchio Volkswagen e il suo futuro elettrico. Come la I.D., anche questa concept car si basa sul Modular Electric Drive Kit (MEB) e ne mostra il potenziale e l’ampiezza di utilizzo.

La presentazione della I.D. al Salone Internazionale di Parigi in settembre ha svelato una nuova generazione di vetture Volkswagen completamente connesse ed elettriche. La I.D. rappresenta anche la chiarezza del linguaggio del design, la forma pura, il carattere pulito, l’emozione autentica e naturalmente un ideale concetto di spazio, così come un’attenzione ai dettagli tipica della Volkswagen.

Anche questa ulteriore concept car I.D. in futuro sarà in grado di guidare in modo completamente autonomo. Una leggera pressione sul logo Volkswagen e il volante si ritrae elettricamente, fondendosi con la plancia. Mentre il guidatore si rilassa, gli scanner laser, i sensori ultrasuoni e radar e le telecamere monitorano l’ambiente circostante e gli altri utenti della strada. Il suo concetto globale è rivoluzionario: combina un ampio spazio di viaggio con una lunga autonomia elettrica. Un nuovo sentimento di libertà – a emissioni zero. Una nuova epoca di mobilità.