Federico Palumbieri è il nuovo Finance Director Jaguar Land Rover Italia di Redazione Data Manager Online 24 dicembre 2016















Il Dott. Palumbieri si unisce alla nostra squadra arrivando da Amazon Italia dove, dal 2013, ha ricoperto ruoli con crescente responsabilità finanziaria.

Precedentemente, Federico, 34 anni, aveva già maturato significative esperienze nel ramo della consulenza finanziaria per realtà come Deloitte e PricewaterhouseCoopers, negli Stati Uniti ed in Lussemburgo.

Federico, che nel ruolo riporta a Daniele Maver, Presidente e Amministratore Delegato Jaguar Land Rover Italia, oltre all’obiettivo di consolidare i successi ottenuti nell’area Finance & Administration, avrà la responsabilità della corretta tenuta della contabilità e dei libri sociali, del controllo di gestione, del rispetto degli adempimenti fiscali e del supporto all’Azienda nel raggiungimento dei target di business.

Il Dott. Palumbieri subentra al Dott. Gianmarco Cicuzza che, arrivato in Jaguar Land Rover Italia nel giugno 2014, assume dal 1° gennaio 2017 il ruolo di Regional Finance Controller presso l’Headquarter di Francoforte.

Gianmarco, dopo oltre due anni di intensa attività in Jaguar Land Rover Italia, dove ha significativamente contribuito alla crescita del business e supportato il raggiungimento degli obiettivi aziendali, accetta questa nuova entusiasmante sfida, in ambito europeo, proseguendo nella crescita del suo percorso professionale.