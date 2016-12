Google prepara 2 smartwatch Android Wear 2.0 di Matteo Testa 23 dicembre 2016















Google lancerà all’inizio dell’anno prossimo i primi due smartwatch che sfrutteranno Android Wear 2.0

Mentre Microsoft ha deciso di accantonare momentaneamente il settore wearable, Google invece crede fortemente nei dispositivi indossabili e in particolare negli smartwatch. Jeff Chang, Product Manager per Android, ha confermato che Big G ha in serbo due nuovi orologi smart per l’inizio del 2017 che monteranno il sistema operativo più recente per il wearable. Questi dispositivi saranno proprio quelli che mostreranno al mondo tutte le potenzialità di Android Wear 2.0.

Chang ha anche rivelato ulteriori dettagli su questi smartwatch. Innanzitutto non saranno caratterizzati dal marchio Google, Nexus o Pixel ma da quello di un produttore partner. L’ingegnere ha confermato che si tratta di dispositivi di ottima qualità e che hanno permesso di superare tutte quelle criticità che hanno ritardato il lancio di Android Wear 2.0. Chang non ha chiarito di quale produttore si tratti ma ha confermato che è un’azienda che collabora da lungo tempo con Google per quanto riguarda gli smartwatch. L’ipotesi più probabile è che si parli di Motorola o Huawei, che questa settimana ha inaugurato un centro di sviluppo per le smart cities in Sardegna.

Chang non ha nemmeno rivelato alcun dettaglio sulle caratteristiche tecniche dei due prodotti ma dato che saranno device di fascia alta è probabile che offriranno il pieno supporto ad Android Pay e magari anche a Google Assistant, l’intelligenza artificiale di nuova generazione lanciata con gli smartphone Pixel.