La SEAT e il Comune di Barcellona puntano su innovazione, mobilità sostenibile e richiamo di talenti

22 dicembre 2016















Metropolis:Lab Barcelona, il sesto IT-lab del Gruppo Volkswagen, sarà gestito dalla SEAT e avrà sede a Barcellona

Il Comune di Barcellona e la SEAT hanno recentemente siglato un accordo con cui si impegnano congiuntamente a incentivare innovazione, mobilità sostenibile, messa in moto di progetti imprenditoriali e competitività industriale, tra le varie aree d’intervento. Ada Colau, Sindaco della Città di Barcellona, e Luca de Meo, Presidente SEAT, hanno sigillato l’accordo che stabilisce le aree di collaborazione in un atto celebrativo tenutosi proprio in Comune.

L’obiettivo è poter mettere a servizio della città la conoscenza sviluppata dalla SEAT in ambito di mobilità, R&D e progetti imprenditoriali che contribuiscano a spingere nuove iniziative. In questo modo, si punta a incrementare l’attività economica e delle imprese attraverso dei progetti che, inoltre, portino a un miglioramento della qualità della vita dei cittadini e possano attirare l’arrivo di nuovi talenti internazionali. La collaborazione comprende l’attivazione di esperienze condivise che permettano la creazione di sinergie tra SEAT, le start-up, il mondo accademico e le PMI della città di Barcellona.

Il primo progetto frutto di questo accordo, ufficialmente reso pubblico nei giorni scorsi, è proprio Metropolis:Lab Barcelona, il sesto laboratorio del Gruppo Volkswagen, che sarà gestito dalla SEAT e avrà la sede a Barcellona. Oltre 50 ingegneri e professionisti altamente qualificati si occuperanno di analizzare e trovare soluzioni intelligenti alle sfide che la mobilità urbana del futuro contempla. Una combinazione di tecnologia mobile e big data porterà a soluzioni in grado di rendere più semplice, sicuro ed efficiente il rapporto tra cittadini, città intelligente e i servizi legati alla mobilità urbana del futuro.

Metropolis:Lab Barcelona sarà operativo a partire dal2017. Nel suo primo anno di vita, il centro funzionerà con una squadra di oltre 20 specialisti, per poi allargarsi negli anni successivi fino a oltre 50 esperti. Il Team lavorerà allo sviluppo di capacità e competenze legate alla mobilità intelligente, combinando i dati dei veicoli all’ambiente circostante per sviluppare applicazioni che saranno utilizzate da tutti i Marchi Gruppo Volkswagen, che a oggi gestisce altri cinque IT-lab nel mondo: due a Wolfsburg, uno a Berlino, uno a Monaco di Baviera e un quinto a San Francisco.

Barcelona, in testa all’innovazione

Inoltre, l’accordo tra il Comune e la SEAT scommette sull’impulso all’innovazione grazie a nuovi spazi di sperimentazione, digitalizzazione, risoluzione delle sfide e interscambio tra i dipartimenti R&D dell’Azienda, il Comune, i centri di eccellenza, il tessuto industriale e imprenditoriale e il mondo accademico di Barcellona.

La Sindaco Colmau ha sottolineato come l’innovazione nell’industria automobilistica passi necessariamente attraverso un lavoro congiunto finalizzato a un utilizzo razionale delle auto (in modo particolare nelle grandi metropoli), a scommettere sulla mobilità sostenibile (con vetture non inquinanti) e a migliorare la sicurezza, con l’obiettivo di ridurre il numero d’incidenti stradali.

Colau ha accolto molto positivamente l’arrivo a Barcellona del laboratorio Metropolis:LAB Barcelona, sottolineando il posizionamento della città come riferimento internazionale per quanto riguarda il veicolo elettrico. Attualmente, infatti, Barcellona è la città spagnola con il maggior numero di auto elettriche circolanti (ben il 15% sul totale delle nuove vetture elettriche immatricolate in tutto il Paese e circa sei volte tanto rispetto alla media delle altre città della Spagna). Lo sviluppo di questo tipo di auto è un’opportunità importante nell’ottica della trasformazione del sistema di trasporti, per ridurre le emissioni, l’inquinamento acustico e il consumo energetico. In questo senso, Barcellona ha appena rinnovato anche l’accordo con la Piattaforma LIVE per altri due anni, dando così continuità a un accordo di collaborazione tra l’Amministrazione e il settore privato.

Luca de Meo, Presidente della SEAT, ha voluto sottolineare l’impegno dell’Azienda nei confronti della città di Barcellona. “Vogliamo riconfermare la nostra scommessa e connettere con Barcellona, la città che si proietta verso l’esterno come hub d’innovazione e territorio perfetto per guidare nuovi concetti ed ecosistemi di mobilità”. “Siamo molto soddisfatti per essere riusciti a portare a Barcellona un laboratorio con queste caratteristiche, che si specializzerà nella gestione digitale del traffico e il monitoraggio dei veicoli. Barcellona è internazionalmente riconosciuta come città innovatrice, territorio smart city e polo d’investimenti, perciò il lab è parte del nostro contributo per fare crescere la città e crescere insieme”, ha aggiunto il Presidente de Meo.

Con la sigla di questo accordo, la Casa automobilistica spagnola, che ha scommesso sul concetto di “Created in Barcelona” per proiettare il Marchio e i suoi prodotti e servizi su scala internazionale, consolida il proprio impegno nei confronti della città. Un impegno a largo raggio concretizzato, negli ultimi anni, in numerose iniziative.

Tra le ultime messe in atto figura la creazione di “CARNET”, unico Centro Studi sulla mobilità di Barcellona, nato in collaborazione con la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) e Volkswagen Group Research. A questa iniziativa se ne affiancano molte altre, tra cui spiccano la creazione di SEAT Accelerator by Conector (acceleratore di startup che operano nell’ambito automotive), la nomina della Casa automobilistica come membro del Consiglio di Mobilità dell’Area metropolitana di Barcellona e la partecipazione della SEAT come socio fondatore della piattaforma LIVE, promossa dal Comune per lo sviluppo di auto elettriche e a metano. L’Azienda promuove la mobilità sostenibile all’interno della città grazie a modelli alimentati a metano (tre, attualmente, i modelli della gamma SEAT disponibili con questa tecnologia: Leon 5 porte, Leon ST e Mii) e il lancio, nel 2019, del suo primo modello elettrico.