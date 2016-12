Marco De Luigi nuovo Presidente e AD di General Electric Healthcare Italia di Redazione Data Manager Online 23 dicembre 2016















Succede a Marco Campione, che diventa responsabile di GE Healthcare Life Sciences per Stati Uniti e Canada

A partire dal primo gennaio 2017, Marco De Luigi sarà il nuovo Presidente e Amministratore Delegato di GE Healthcare Italia, divisione medicale di General Electric, leader nel settore delle tecnologie medicali, dei farmaci diagnostici e dei sistemi digitali per la sanità.

Succede a Marco Campione che ha guidato l’azienda negli ultimi otto anni e che, per GE Healthcare Life Sciences, dirigerà a Boston la business unit Stati Uniti & Canada.

Nel nuovo ruolo, De Luigi avrà il compito di consolidare la leadership della divisione medicale di GE nel nostro Paese, puntando in particolare sulle tecnologie per la salute della donna, ambito su cui GE Healthcare sta investendo molto, e in generale sulla sanità 4.0, la digitalizzazione che secondo GE può essere un valido aiuto per ospedali, medici e per il Sistema Sanitario nel suo complesso, al fine di diminuire costi ed inefficienze e aumentare efficacia e qualità delle cure. La digitalizzazione in sanità si inserisce nel processo di trasformazione digitale di General Electric a livello mondiale: il Gruppo ha infatti recentemente lanciato la divisione GE Digital per sviluppare le soluzioni legate all’Internet industriale.

“Sono orgoglioso e felice di poter guidare GE Healthcare in uno dei Paesi per GE più importanti a livello mondiale, l’Italia, e in un momento storico così sfidante per i sistemi sanitari nazionali e per la sanità in generale, che ha sempre più bisogno di soluzioni innovative per riuscire a ridurre i costi e soprattutto ad aumentare la qualità delle cure, facendo fronte al progressivo invecchiamento della popolazione” ha commentato Marco De Luigi. “Il sistema sanitario italiano è ancora uno dei migliori al mondo: sono quindi orgoglioso di poter continuare a collaborare in modo proficuo con le Istituzioni italiane, le strutture sanitarie e i professionisti del settore, per raggiungere un obiettivo comune di qualità delle cure a tutti i pazienti”.

De Luigi inizia la sua carriera nel settore Ricerca e Sviluppo presso il Centro Ricerche Fiat e la prosegue ricoprendo posizioni di crescente responsabilità in Breed Technologies, società emergente nel settore della componentistica auto.

Approda in GE Healthcare nel 2000, dove riveste svariati ruoli manageriali sia in Italia sia all’estero, fra i quali spiccano il ruolo di Direttore Generale per le attività di post-vendita in Italia e, più recentemente, quello di Capo delle Operazioni di post-vendita per l’Europa.

Laureato in Ingegneria Aeronautica al Politecnico di Torino, vanta un Master in Amministrazione Aziendale conseguito alla Warwick Business School.

Torinese, 50 anni, è sposato con una figlia.