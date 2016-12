Il modulo PRO.CEED si aggiunge a PRO.FILE per migliorare l’efficienza nella gestione del ciclo di vita del prodotto di Redazione Data Manager Online 22 dicembre 2016















Con la nuova versione 8.6 di PRO.FILE si aggiunge il modulo PRO.CEED, ovvero pacchetti applicativi di Product Lifecycle Management (PLM) basati sulla best practice.

Il modulo PRO.CEED è dotato di due pacchetti applicativi: “Change Management Application Package” e “Engineering Project and Document Control Application Package”.

Change Management Application Package

La chiave per migliorare la gestione delle modifiche nei progetti di sviluppo consiste nel disporre di un processo di ordine di modifica nel proprio sistema PLM che integri dati di prodotto, documenti e gestione degli obiettivi. Il pacchetto applicativo “Change Management” del modulo PRO.CEED standardizza questo processo, automatizza la creazione di documenti, formalizza i processi decisionali e garantisce all’impresa la piena visibilità dei costi e della programmazione. La Dashboard del modulo PRO.CEED funge da unico punto di monitoraggio per la gestione di tutti i dati, i documenti e le informazioni di controllo del processo. Lo stato dell’ordine di modifica è visibile istantaneamente. La creazione della documentazione e della matrice d’impatto sono automatizzati, per rendere ancora più semplice la determinazione dell’effettivo costo di una modifica.

Engineering Project and Document Control Application Package

La pianificazione e il controllo dei progetti oltre a qualsiasi altro processo di controllo documenti devono essere coordinati in un unico sistema, al fine di consegnare i progetti puntualmente e entro il budget definito. Il pacchetto applicativo “Engineering Project and Document Control ” del modulo PRO.CEED garantisce il salvataggio centralizzato dei dati e consente alle imprese di coordinare i propri progetti, i dati di prodotto e i documenti. Consente, inoltre, di integrare la gestione e la pianificazione di progetti con i processi di controllo documenti, riducendo così i tempi di elaborazione ed eliminando eventuali errori in quei progetti che devono essere gestiti simultaneamente. La Dashboard consente all’utente di rimanere costantemente informato sullo stato del progetto con un semplice clic.

Till Pleyer, Marketing Manager di PROCAD, produttore di PRO.FILE, spiega: “Con il modulo PRO.CEED i nostri clienti danno vita ai propri progetti basandosi su pacchetti preconfezionati basati sulla best practice. I pacchetti applicativi PRO.CEED sono costruiti sull’esperienza accumulata in oltre 1.000 progetti, conclusi con successo.”