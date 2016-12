Sirti annuncia l’acquisizione di Foi & Vitali Elettrodotti

L’operazione di crescita inorganica si colloca nell’ambito del percorso di rafforzamento

del Gruppo Sirti nel settore dell’Energia

Sirti ha annunciato il closing dell’acquisizione dell’intero capitale azionario di Foi & Vitali Elettrodotti S.p.A., società attiva nella gestione e manutenzione di linee elettriche alta-media-bassa tensione verso clienti rilevanti quali Terna ed Enel Distribuzione. Con l’acquisizione di Foi & Vitali, che sarà ridenominata Sirti Energia S.p.A., che prima del closing ha ricevuto il ramo d’azienda produttivo della consociata Basso S.p.A., e che avrà alla guida Amedeo Paulone, il Gruppo Sirti consolida le sue competenze e capacità operative, potendo contare su un totale di circa 200 tecnici specialisti di settore. Il fatturato legato alle attività nel settore dell’energia inoltre raggiunge a circa 27M€ per l’anno 2016, con previsioni di crescita importante per il 2017 in Italia e all’estero.

Per il Gruppo, storicamente presente nel mercato delle infrastrutture per l’energia, questa acquisizione è ritenuta altamente strategica anche per via delle importanti sinergie esistenti con le attività di realizzazione delle reti di telecomunicazione previste dal piano Banda Ultralarga. Essa si colloca nell’ambito del piano di rilancio del Gruppo Sirti perseguito dal management a seguito dell’operazione di ristrutturazione finanziaria realizzata da Pillarstone avvenuta lo scorso agosto, che ha portato quest’ultima a detenere il 100% di Sirti. Quella annunciata oggi è la prima operazione di acquisizione da parte del gruppo Sirti da oltre 10 anni e segna un importante punto di svolta, mostrando il commitment del nuovo azionista allo sviluppo anche per vie esterne.

“Siamo soddisfatti di poter arricchire l’offerta di Sirti S.p.A. con le competenze e le professionalità di Foi & Vitali”, ha commentato Roberto Pisa, Amministratore Delegato di Sirti. “L’integrazione di questa società nel Gruppo Sirti ci consentirà di offrire il miglior rapporto prezzo / qualità ai nostri clienti nel settore delle infrastrutture Energia sia sui mercati MT/BT sia sui mercati AT.”

Alfredo e Roberto Lazzarino, i due soci di riferimento uscenti della Foi & Vitali, manterranno un ruolo apicale anche nella Sirti Energia, garantendo continuità alla gestione aziendale e occupandosi in prima persona di accompagnare questo importante progetto.

John Davison, Presidente di Sirti S.p.A. e CEO di Pillarstone afferma: “Sirti è una azienda con 95 anni di storia e raccoglie un portafoglio di competenze unico nel mercato delle infrastrutture per i trasporti, l’energia e le telecomunicazioni, fondamentale per contribuire a costruire il futuro. Il nostro progetto di rilancio passa necessariamente da un rafforzamento delle nostre operations nel settore energia, vista la convergenza delle infrastrutture di rete tra energia e telecomunicazioni, e Foi & Vitali è un primo passo in questa direzione”

“E’ con orgoglio che entriamo a far parte dello storico gruppo Sirti” dichiara Alfredo Lazzarino, ex CEO della Foi & Vitali “questa operazione per noi rappresenta una grande sfida ed una grande opportunità di crescita industriale”.