TeamSystem acquisisce AliasLab

L’operazione permette al Gruppo di rafforzare ulteriormente la propria leadership nel campo della trasformazione digitale, completando l’offerta di servizi con l’integrazione delle soluzioni di firma elettronica e di autenticazione

TeamSystem ha acquisito una partecipazione di maggioranza corrispondente al 51% di AliasLab, azienda specializzata nei servizi di firma elettronica ed autenticazione, con un posizionamento distintivo nel panorama italiano.

L’operazione permetterà a TeamSystem di fare leva su una serie di soluzioni e di competenze all’avanguardia a livello Europeo e di diventare subito un player rilevante in un mercato – come quello della firma digitale – destinato a quadruplicare il proprio valore in Europa entro il 2020.

AliasLab è un’azienda in forte crescita, il cui fatturato è raddoppiato nel corso degli ultimi tre anni arrivando a generare nel 2016 Ebitda per circa 8 milioni di euro. Le soluzioni di AliasLab sono caratterizzate da un alto contenuto tecnologico ed innovativo, rendendo esclusiva l’offerta e unico il valore generato per i clienti.

“L’acquisizione di AliasLab è con ogni probabilità una delle più importanti finalizzate da TeamSystem negli ultimi anni”, ha dichiarato Federico Leproux, Amministratore Delegato del Gruppo TeamSystem. “Innanzitutto, perché ci permette di completare la nostra gamma di soluzioni che mirano a supportare le aziende e i professionisti nel loro passaggio al digitale e di creare forti sinergie lungo tutta la catena del valore della trasformazione digitale. Inoltre, l’operazione ci consente di entrare già con una posizione di leadership – e un pacchetto clienti molto prestigioso – in segmenti in forte crescita nei prossimi anni”.

“L’ingresso in un gruppo come TeamSystem, costantemente proiettato verso l’innovazione della propria offerta a beneficio delle aziende clienti e dei professionisti, è per noi un elemento di particolare soddisfazione”, ha dichiarato Romeo Magagnotti, fondatore di AliasLab. “Lavoreremo insieme per integrare il nostro know-how e le nostre soluzioni all’interno del network del gruppo. Siamo sicuri che saremo in grado di creare sinergie vincenti che ci permetteranno di diventare insieme un punto di riferimento sempre più importante nel campo della trasformazione digitale”.

L’operazione è stata gestita dalla Direzione M&A e Business Integration, dalla direzione Legale e dalla Direzione Cloud & New Business del Gruppo TeamSystem, con il supporto di New Deal Advisors come advisor finanziario per la financial e tax due diligence e dello studio Freshfields Bruckhaus Deringer in qualità di advisor legale. AliasLab, i venditori di Aliaslab e i manager del gruppo Aliaslab sono stati assistiti durante tutto il processo dallo Studio Legale Tributario Di Tanno e Associati, in qualità di advisor legale, e da Deloitte Financial Advisory, in qualità di advisor finanziario.