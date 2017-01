Apple è ancora l’azienda più green, bocciate Amazon e Netflix di Matteo Testa 11 gennaio 2017















Greenpeace ha stilato la classifica delle aziende più attente all’ambiente. Apple mantiene la prima posizione mentre Amazon e Netflix pare non abbiano fatto abbastanza per ridurre le emissioni

Quanto sono green le grandi aziende del web? Secondo il rapporto “Clicking Clean: Who is Winning the Race to Build a Green Internet?” realizzato da Greenpeace, molti fra i 70 siti e app presi in considerazione hanno fatto enormi passi avanti per quanto riguarda la sostenibilità ambientale. Apple si conferma una delle aziende più attente a ridurre le emissioni insieme a Microsoft, Google e Facebook mentre altre si sono dimostrate meno virtuose. Greenpeace punta in particolare il dito su Amazon Web Services e Netflix.

“Nonostante gli annunci in fatto di rinnovabili, Amazon continua a mantenere i suoi clienti all’oscuro sulle proprie decisioni energetiche”, ha sottolineato Luca Iacoboni, responsabile campagna Clima ed Energia di Greenpeace Italia. La preoccupazione dell’organizzazione no profit è inoltre destinata a crescere in quanto il colosso dell’e-commerce “sta allargando le proprie attività in aree geografiche in cui sono utilizzate prevalentemente energie sporche”. Netflix invece è accusato di non aver controbilanciato le emissioni di CO2 da lui prodotte come aveva promesso. “Un’analisi più attenta ha rivelato che sta solamente comprando crediti di compensazione delle emissioni, senza aumentare gli investimenti in energie rinnovabili, l’unico modo per ottenere un futuro pulito”, ha detto Iacoboni.