Avanade: ecco i trend che avranno rilevanza per le organizzazioni italiane nel 2017 di Redazione Data Manager Online 4 gennaio 2017















Avanade condivide le sue previsioni tecnologiche per il 2017.

L’innovazione digitale attraverso le nuove applicazioni e piattaforme sta spingendo le organizzazioni a focalizzarsi sulle interazioni con la loro forza lavoro, clienti e partner. Mauro Meanti, General Manager di Avanade Italy, condivide le sue tre previsioni sui fattori che assumeranno una certa importanza per le organizzazioni italiane nel 2017.

1. Oltre Pokemon: la realtà mista sarà la nuova realtà aziendale

“Nel 2017, le organizzazioni dovrebbero sperimentare ampiamente le tecnologie di realtà aumentata (AR), virtuale (VR) e mista (MR), per prepararsi a quello che sarà il lavoro e la forza lavoro del futuro.

AR, VR, e MR si stanno rapidamente muovendo dal gaming e dal contesto consumer a quello dell’impresa, in quanto le aziende leader stanno abbracciando le tecnologie che consentono di migliorare la collaborazione, il lavoro dei dipendenti, e le interazioni con i loro clienti. Ad esempio, la realtà aumentata permette al dipendente che deve riparare o installare un nuovo dispositivo o parte di un equipaggiamento di ricevere una guida visiva passo-passo per completare l’operazione, massimizzando la produttività e limitare i rischi. L’esperienza della realtà aumentata resa famosa dai Pokemon è ora anche pronta a trasformare il modo con cui le aziende interagiscono con i clienti. Gartner prevede che entro il 2020 quasi 100 milioni di clienti potranno fare acquisti in un ambiente AR e il 71% degli acquirenti già si aspettano di vedere in negozio l’inventario online. Questo è il motivo per cui, nel 2017, le organizzazioni in Italia dovrebbero iniziare a sperimentare le tecnologie AR, VR, e MR per capire il modo migliore di applicarle all’interno della loro organizzazione”.

2. Design Thinking: l’innovazione futura è la tecnologia che aumenta l’esperienza umana

“Poiché i clienti e i dipendenti diventano sempre più esperti di tecnologie digitali, il design thinking diventerà essenziale per le organizzazioni che cercano di mantenere un vantaggio competitivo. L’approccio design thinking visualizza prima l’esperienza finale e poi utilizza le tecnologie per raggiungere quella visione, unendo persone e processi. Nel 2017, le organizzazioni si aspettano che gli investimenti in innovazione guidino cambiamenti radicali nelle esperienze dei clienti, dei collaboratori, e dei partner. Il digitale consentirà esperienze più “immersive” che implicano gestualità, tatto, voce, sguardo e così via – un coinvolgimento continuo tra persone e macchine.

Questo supporto si estenderà alla user experience e al design, ma anche all’etica delle nuove innovazioni tecnologiche. Il 2017 sarà l’anno in cui le imprese dovranno studiare nuovamente il loro approccio all’innovazione e abbracciare principi di progettazione human-centered per non rischiare di perdere dipendenti e clienti a favore dei concorrenti più rilevanti”.

3. Etica digitale: Solo perché si può fare qualcosa con i dati, non significa che si deve

“Nel 2017, le organizzazioni passeranno da un focus sull’acquisizione dei dati alla intelligence dei dati. L’intelligenza artificiale applicata e l’apprendimento automatico hanno ottenuto il primo posto nella lista redatta da Gartner delle 10 previsioni strategiche per il 2017. I clienti di Avanade sono sempre più propensi ad adottare un approccio orientato all’automazione, ma riconoscono che una forza lavoro “aumentata” – che comprende persone, sistemi intelligenti e dispositivi – presenta nuove complessità etiche. Una recente indagine condotta da Avanade ha scoperto che la maggioranza dei manager in posizioni apicali sono alle prese con questioni etiche derivanti dall’utilizzo di tecnologie intelligenti nei luoghi di lavoro. Le aziende devono affrontare lo stesso dilemma etico digitale con i dati dei clienti. Durante il 2017 educare i dipendenti alle implicazioni etiche delle tecnologie digitali diventerà un imperativo per le organizzazioni. Le aziende dovranno anche prevedere che l’etica sia parte dell’approccio “design thinking”, e mettere in atto una struttura per garantire che i sistemi intelligenti continuino ad aumentare e migliorare le azioni umane e le decisioni – senza mettere a repentaglio la fiducia e le aspettative di clienti e dipendenti.”