Canon compra le azioni di Toshiba Medical Systems Corporation di Redazione Data Manager Online 10 gennaio 2017















Canon ha annunciato l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della delibera per l’acquisizione delle azioni di Toshiba Medical Systems Corporation (“Toshiba Medical”; Headquarter: Tochigi Prefecture, Giappone; Presidente: Toshio Takiguchi).

Di fatto, a seguito dell’autorizzazione da parte delle autorità di regolamentazione della concorrenza, Toshiba Medical Systems Corporation diventerà una società controllata da Canon.

Il 17 marzo 2016, Canon ha infatti concluso l’accordo con Toshiba Corporation (“Toshiba”; Headquarter: Tokyo, Giappone; Presidente e CEO: Satoshi Tsunakawa) per il trasferimento delle azioni e di altri titoli di quest’ultima. A fronte di ciò, per poter far diventare Toshiba Medical una società controllata, Canon ha richiesto l’autorizzazione alle autorità di regolamentazione della concorrenza. L’autorizzazione è stata concessa per ogni paese e regione in cui opera Canon e il 19 dicembre si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha approvato l’esercizio delle opzioni sulle azioni, l’acquisizione delle azioni di Toshiba Medical e il passaggio di Toshiba Medical a società controllata di Canon.

Le ragioni dell’acquisizione

Secondo la Fase V dell’Excellent Global Corporation Plan, un’iniziativa quinquennale lanciata del 2016, Canon intende realizzare una nuova crescita attraverso un’importante trasformazione strategica. Per quanto riguarda il potenziamento e, in particolare, l’espansione in nuovi business, che rappresenta una fra le principali strategie da intraprendere durante questa fase, Canon intende coltivare le proprie attività medicali nel settore safety & security, importante pilastro della crescita.

Toshiba Medical è tra le più importanti aziende del settore medicale di tutto il mondo. In particolare, nell’ambito dei sistemi CT (computed tomography) a raggi X, Toshiba Medical in Giappone è leader indiscusso in termini di market share con un aumento costante delle quote di mercato. Inoltre, Toshiba Medical è l’azienda con il più ampio portafoglio prodotto che comprende sistemi diagnostici a raggi X, sistemi per la risonanza magnetica (MRI), sistemi di diagnostica a ultrasuoni e di medicina nucleare. La società offre inoltre soluzioni di imaging medicale all’avanguardia e di diagnostica in vitro per la cura individualizzata.

Grazie all’accordo appena annunciato, Toshiba Medical, incluse la piattaforma e le competenze tecnologiche di livello internazionale, saranno accolte in Canon Group. Con la combinazione delle risorse di gestione di entrambe le aziende, Canon si pone l’obiettivo di consolidare il proprio business nell’ambito dell’assistenza sanitaria.

L’integrazione di Toshiba Medical in Canon Group fornirà i seguenti benefici:

Rapido ingresso in nuovi ambiti

Ottimizzando l’integrazione delle risorse di gestione di Canon e Toshiba Medical, Canon potrà sfruttare la solidità di Toshiba Medical nell’ambito della diagnostica per immagini, rafforzando ulteriormente la potenza operativa di Toshiba Medical nel business della diagnostica in vitro e dell’IT medicale tramite attività di M&A (Mergers and Acqusitions) e altri investimenti strategici, il tutto con l’obiettivo di rafforzare il business Canon nell’ambito biomedicale. Inoltre, avvalendosi del portafoglio business e delle partnership di Canon, sono attesi ulteriori progressi nel settore dei dispositivi medicali.

Maggiore qualità grazie a una tecnologia produttiva condivisa

L’impegno congiunto tra Canon, con le proprie tecnologie di produzione avanzata, e Toshiba Medical, con le eccezionali capacità di sviluppo del prodotto, dovrebbe portare a una maggiore solidità del prodotto di Toshiba Medical attraverso la fornitura di tecnologie di progettazione di precisione e micro fabbricazione, di un sistema di produzione ottimizzata e di cooperazione volta al miglioramento della qualità. Tutto ciò, non solo permetterà la vendita dei prodotti a prezzi competitivi, ma contribuirà anche allo sviluppo del business in ambito medicale tramite la circolazione di fondi generati da una maggiore efficienza di gestione applicata all’investimento nello sviluppo di dispositivi medicali di nuova generazione.

Espandere il business attraverso l’ampliamento delle attività di Ricerca & Sviluppo

Canon possiede un sensore con tecnologia di immagine proprietaria a raggi X dinamica e a elevata velocità, oltre ad altri dispositivi di imaging e alle tecnologie associate; la tecnologia tomografica fotoacustica scelta dal programma nazionale giapponese ImPact; tecnologie per i sistemi robotici medicali e tecnologie minimamente invasive. Attraverso la promozione dello sviluppo tecnologico congiunto che prevede l’utilizzo di tali tecnologie Canon e le attività di Ricerca & Sviluppo di Toshiba Medical, Canon Group potrà fornire prodotti nuovi e innovativi.

Toshiba Medical

Nome della Società: Toshiba Medical Systems Corporation

Rappresentante: Toshio Takiguchi, Presidente

Sede: 1385 Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi-ken, Giappone

Anno di fondazione: 23 settembre 1948

Ambito di attività: sviluppo, produzione, vendita e fornitura di servizi tecnici per i dispositivi medicali (inclusi i sistemi di diagnosi a raggi X, sistemi medicali CT a raggi X, sistemi di imaging per la risonanza magnetica, sistemi di diagnosi a ultrasuoni, sistemi di radioterapia, sistemi diagnostici di medicina nucleare, dispositivi di test dei campioni medici e sistemi informativi per i dispositivi medicali).

Risultati operativi per l’anno fiscale che si è concluso a Marzo 2016

Vendite nette: 291.310 milioni di yen

Utile operativo: 8.223 milioni di yen

Utile netto: 16.378 milioni di yen

Numero di azioni da acquisire e prezzo di acquisto

134.980.000 azioni ordinarie di Toshiba Medical del valore di circa 665,5 miliardi di yen (rapporto di proprietà dei diritti di voto: 100%)

Schedule

Delibera del Consiglio di Amministrazione: 17 marzo 2016

Data della firma dell’accordo: 17 marzo 2016

Data dell’acquisizione delle azioni ordinarie: 19 dicembre 2016

Outlook

Per quanto riguarda l’impatto che questa operazione avrà sulle performance aziendali, nel caso in cui l’azienda dovesse rivedere la sua proiezione sarà data informazioni tempestiva. Qualora avvenga qualcosa che sia necessario rendere pubblico, la società ne darà tempestiva comunicazione.