Dieta detox, una moda dannosa per la salute

Secondo gli esperti le diete di disintossicazione non sono solo inutili ma pericolose

A finire sotto la lente di ingrandimento degli esperti di alimentazione è tutto il gruppo di regimi alimentari denominati genericamente “detox”, finalizzati alla disintossicazione dell’organismo dagli agenti contaminanti nocivi per la salute presenti negli alimenti (additivi, pesticidi, inquinanti come piombo e mercurio ecc.).

Frutta, verdura e cocktail di beveroni

Si tratta di diete che vanno molto di moda negli ultimi anni, basate principalmente sul consumo di frutta, verdura, cereali e legumi ma spesso anche sull’integrazione di beveroni a base di erbe ed altri rimedi per purificare l’organismo. L’idea non è solo quella di perdere peso ma anche di stimolare il sistema immunitario, fino a rigenerare i capelli e le unghie. Tuttavia i medici inglesi del Milton Keynes Hospital ritengono che le diete disintossicanti non solo sono inefficaci, ma possono rivelarsi persino dannose per la salute. Lo dimostrerebbe i recente caso di una donna ricoverata in ospedale dopo essere svenuta e aver avuto un attacco epilettico: la paziente aveva bevuto un cocktail di erbe a base di latte di cardo, I-teanina, glutammina, composti della vitamina B, verbena, radice di valeriana, molta acqua, tè verde e salvia.

Le diete detox sono un “mito commerciale”

«L’idea di depurarsi dagli eccessi alimentari delle feste natalizie usando prodotti naturali è invitante per chi è più propenso alla medicina complementare – affermano i medici britannici – così come il consumo eccessivo di acqua per ‘lavare’ via dal corpo tutti i prodotti di scarto pericolosi. Purtroppo i prodotti naturali non sono sempre privi di effetti collaterali».

La conclusione a cui sono arrivati gli esperti nei casi in cui ci si voglia “disintossicare” è quella di optare piuttosto per una sana attività fisica.

Secondo i dietisti britannici in realtà sarebbe assurda la stessa idea di disintossicazione: «non esistono pillole o bevande miracolose che lo fanno: il corpo ha un sistema ben collaudato con cui si purifica e rimuove scorie e tossine da sé. Le diete detox sono principalmente un mito commerciale, molte delle loro promesse sono esagerate e non basate su dati scientifici».