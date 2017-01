Econocom lancia le soluzioni personalizzabili onOffice, onDatacenter, onEngage, onExperience e onThings di Redazione Data Manager Online 10 gennaio 2017















Desiderate essere più competitivi sul vostro mercato di riferimento, offrendo un’innovativa esperienza di lavoro ai vostri dipendenti, abilitando nuove soluzioni digitali e modelli di ingaggio per i vostri clienti, oppure ottimizzando e semplificando la gestione del vostro datacenter?

Econocom, il Digital Transformation Designer che progetta, integra e finanzia l’innovazione, accelerando da quarant’anni la trasformazione digitale delle aziende, grazie alle sue nuove soluzioni integrate e personalizzabili (onOffice, onDatacenter, onEngage, onExperience e onThings), si propone come il partner strategico e tecnologico in grado di aiutarvi nell’introduzione dell’innovazione e di rispondere efficacemente alle vostre esigenze di business. Inoltre grazie alla soluzione onStage per la gestione delle interfacce digitali (API – Application Programming Interface), Econocom è in grado di supportare le corporate strategy delle aziende nel realizzare nuove iniziative commerciali o adeguare quelle esistenti, costituendo un vero e proprio ecosistema digitale.

La gestione del posto di lavoro può essere affrontata in un modo del tutto innovativo, capace di garantire ai dipendenti un’esperienza di lavoro unica e inedita e di incrementare i livelli di produttività e ottimizzazione dei processi interni. onOffice, infatti, attraverso dispositivi e accessori, soluzioni applicative per la collaboration, l’office automation, il WorkForce Management e servizi a valore aggiunto (come provisioning e installazione, help desk, porting, etc.) è la soluzione completa, “all-in-one”, che consente di abilitare un’efficace e singolare strategia di smartworking, la cui direzione e supervisione sono facilitate da una console di gestione centralizzata. Le vostre esigenze di business e IT sono ugualmente considerate attentamente grazie alla visione e alla governance integrata, unica e distintiva di Econocom.

Alle esigenze strategiche di ottimizzazione, semplificazione e gestione innovativa del datacenter, risponde onDatacenter, che comprende interventi e soluzioni all-in-one per la semplificazione e l’innovazione: dalla fase di design, con analisi infrastrutturali e valutazione della cloud readiness, alla fase di build, con azioni volte alla semplificazione (replacement di sistemi legacy, software defined storage e sistemi iperconvergenti) e all’innovazione (data virtualization, Big Data e Business Intelligence, etc.) fino alla gestione della nuova infrastruttura, con attività di manutenzione (hardware e sistemi legacy), gestione della sicurezza, ritiro e ricondizionamento delle macchine e cancellazione certificata dei dati.

onEngage e onExperience, invece, permettono di ottimizzare la customer experience attraverso concept innovativi e multicanale.

onEngage è la soluzione per il design, build & run della Customer Relationship Strategy, che risponde alle esigenze di innovazione nella gestione dei touchpoint digitali, ottimizzando i processi di gestione della relazione con i consumatori (prequalifica della chiamata, skill based rooting, gestione integrata dei diversi canali di contatto, etc.) e offrendo a questi ultimi un’interazione multicanale e servizi personalizzati a valore aggiunto.

onExperience è la soluzione che migliora l’entertainment e l’engagement dei clienti all’interno di store e spazi fisici per indirizzarne le scelte di acquisto e aumentare le opportunità di up-selling e cross-selling grazie a una prolungata permanenza in store. La soluzione presuppone la definizione di concept innovativi che comprendono hardware progettati ad hoc, software di interazione con il consumatore, piattaforme per la gestione di dispositivi e contenuti e per l’integrazione con i sistemi legacy esistenti e progetti di comunicazione integrata.

Alle esigenze di introduzione di una strategia per l’Internet of Things risponde la soluzione onThings. Questa, attraverso l’utilizzo di device intelligenti, offre servizi a valore aggiunto per clienti business e consumer.

In tutti questi ambiti, l’utilizzo delle API consente di sfruttare dati e funzionalità per sviluppare o adeguare applicazioni, rendendole un vero e proprio veicolo di business. Le interfacce digitali rendono infatti più veloce il passaggio da idea a iniziativa di business e sono utilizzate, in modalità diversa, come building blocks, sia da chi definisce le funzionalità di nuovi prodotti/applicazioni sia dagli sviluppatori delle applicazioni stesse. onStage è la soluzione per la pianificazione, la progettazione, la realizzazione, la pubblicazione, l’utilizzo e il mantenimento delle API, consentendo di implementare un “API Program” completo, indispensabile per lo sviluppo di una “Digital Strategy”. La soluzione soddisfa, attraverso tool dedicati, le esigenze funzionali e operative dei diversi utenti coinvolti (di prodotto, marketing, architetti applicativi, sviluppatori) sia interni all’azienda sia esterni. Il tutto senza tralasciare la gestione in sicurezza delle interfacce che abilitano l’accesso ai sistemi e ai dati, interni o esterni alle rete aziendale.

“Abbiamo un portfolio di offerte in grande evoluzione e sviluppo che testimonia il nostro obiettivo di non offrire alle organizzazioni tecnologia fine a sé stessa, ma soluzioni complete che integrano i diversi elementi del mondo digitale, dall’hardware, al software, dalle app alle piattaforme di gestione, secondo una governance integrata.” Afferma Enrico Tantussi, Country Manager di Econocom Italia “Grazie alle nuove soluzioni personalizzabili, Econocom rafforza il suo posizionamento quale Digital Transformation Designer sul mercato, partner strategico e tecnologico distintivo che supporta le aziende nell’introduzione dell’innovazione.”

