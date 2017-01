Emanuele Baldi è il nuovo Country General Manager e AD di Lenovo in Italia di Redazione Data Manager Online 10 gennaio 2017















Il manager assumerà immediatamente anche la responsabilità di Territory Manager di Italia e Israele

Emanuele Baldi è da oggi il nuovo Country General Manager e Amministratore Delegato di Lenovo in Italia, nonché Territory Manager per Italia e Israele, secondo la nuova organizzazione Lenovo dell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). In tale ruolo Baldi risponde direttamente al Vice-President Lenovo EMEA (e LATAM – America Latina), l’italiano Luca Rossi.

Prima di entrare in Lenovo, Emanuele ha lavorato per quattro anni in Fujitsu Technology Solutions, ricoprendo la carica di Direttore Commerciale, Prodotti e Canali. In precedenza era stato B2B Sales Director in Ingram-Micro, e per un anno Western & Central Europe Sales Director in Logicom.

Ancora prima aveva lavorato per 16 anni in Intel, dove il suo ultimo ruolo è stato quello di Western and Eastern Europe Sales Director, con la responsabilità diretta di Italia e Israele, oltre a Francia, Iberia, Grecia e tutta l’Europa dell’Est.



“Sono certo che Emanuele rafforzerà il team locale con la sua esperienza e la sua expertise e guiderà lo sviluppo di Lenovo in Italia in tutte le aree di business, con il rinnovato obiettivo di raggiungere la leadership del mercato, a medio termine.” ha commentato Luca Rossi, VP Lenovo EMEA e LATAM.

Laureato in informatica e con una notevole esperienza di project management nei settori IT e telecomunicazioni, Emanuele Baldi ha compiuto studi di business administration alla Insead di Fontainebleau e pubblicato tre libri specialistici in Information Technology con Jackson e Mondadori.

E’ sposato e ha due figli; nel tempo libero ama praticare tennis e ciclismo e andare in barca a vela.