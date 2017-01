Epson amplia la propria gamma di stampanti POS leader del mercato di Redazione Data Manager Online 2 gennaio 2017















TM-T88VI iHub offre numerose opzioni di connettività via cavo e wireless, inclusi servizi POS mobile, web e basati su PC

Epson annuncia l’aggiunta del modello TM-T88VI iHub alla sua gamma di stampanti POS. Questa innovativa stampante per scontrini offre le stesse funzionalità del modello TM-T88VI introdotto di recente, con in più una serie di opzioni di connettività per l’installazione e la carica di unità periferiche. TM-T88VI iHub è compatibile sia con i tradizionali sistemi POS basati su PC sia con le sempre più diffuse applicazioni web e mobile. Queste caratteristiche la rendono particolarmente adatta a essere utilizzata da proprietari di negozi, bar e ristoranti che desiderano sviluppare nuove modalità di interazione con i clienti, nonché da chi desidera una configurazione combinata o basata su servizi tradizionali.

Camillo Radaelli, Sales Manager Business Systems di Epson Italia, ha dichiarato: “TM-T88VI iHub offre tutte le innovative funzionalità di TM-T88VI, con in più la possibilità di collegare e caricare le periferiche in base a diverse opzioni. Grazie al supporto simultaneo di server web, tablet e PC, questa è una delle poche stampanti presenti sul mercato in grado di offrire a negozi, bar e ristoranti molteplici opzioni per la gestione dei sistemi POS secondo le proprie esigenze specifiche.”

Oltre a essere versatile, TM-T88VI iHub offre prestazioni eccezionali, con velocità di stampa fino a 350 mm/s, e la comprovata affidabilità di Epson. La funzione di backfeed della carta consente un significativo risparmio senza pregiudicare le prestazioni, riducendo costi di gestione e sprechi.

Con la funzione Server Direct Print, TM-T88VI iHub può stampare direttamente da un server web.

Inoltre, grazie al supporto della tecnologia beacon, che consente ai dispositivi mobile di identificare la stampante a loro più vicina, TM-T88VI iHub è ideale per gli ambienti POS con più stampanti installate. Il supporto della funzione NFC semplifica l’abbinamento a smartphone, tablet e altri dispositivi mobile.

TM-T88VI iHub occupa lo stesso spazio del modello TM-T88V iHub e consente, pertanto, di eseguire l’aggiornamento a un nuovo sistema senza dover riorganizzare lo spazio sul bancone. Inoltre, è disponibile sia in bianco sia in nero e si adatta perfettamente all’arredamento di qualsiasi esercizio commerciale.

La stampante TM-T88VI iHub sarà disponibile dal 1° febbraio 2017.