Ericsson e Cisco estendono l’alleanza strategica alle soluzioni wi-fi di Redazione Data Manager Online 11 gennaio 2017















Nuove soluzioni Wi-Fi – Evolved Wi-Fi Networks (EWN) – che integrano le migliori tecnologie wireless delle due aziende

Ericsson e Cisco estendono la loro alleanza strategica per includere una nuova offerta di soluzioni Wi-Fi, chiamata Evolved Wi-Fi Networks (EWN). Le EWN combinano l’accesso 3GPP, le reti core e le applicazioni di Ericsson con il portfolio Cisco dedicato al Wi-Fi, per offrire ai clienti mobili, fissi e di ogni altro settore di Ericsson una connettività Wi-Fi affidabile e dalle alte prestazioni.

L’offerta includerà soluzioni pre-integrate e testate, offrendo un’ampia gamma di benefici:

Small Cell Indoor : combinare le reti di accesso indoor di Ericsson con la tecnologia WLAN Cisco consente di avere sia la connettività Wi-Fi che quella cellulare in edifici e altri spazi chiusi.

: combinare le reti di accesso indoor di Ericsson con la tecnologia WLAN Cisco consente di avere sia la connettività Wi-Fi che quella cellulare in edifici e altri spazi chiusi. Wi-Fi per gli operatori : permette agli operatori che usano le reti di accesso Ericsson outdoor di utilizzare anche la tecnologia WLAN di Cisco per offrirne l’accesso ai propri abbonati.

: permette agli operatori che usano le reti di accesso Ericsson outdoor di utilizzare anche la tecnologia WLAN di Cisco per offrirne l’accesso ai propri abbonati. Deviazione del traffico : integrando la WLAN di Cisco con le reti di accesso Ericsson macro o indoor attraverso il sistema unico Real Time Traffic Steering di Ericsson, è possibile per gli operatori deviare gli utenti sulla rete di accesso mobile o su quella Wi-Fi, assicurando la miglior esperienza possibile per il consumatore.

: integrando la WLAN di Cisco con le reti di accesso Ericsson macro o indoor attraverso il sistema unico Real Time Traffic Steering di Ericsson, è possibile per gli operatori deviare gli utenti sulla rete di accesso mobile o su quella Wi-Fi, assicurando la miglior esperienza possibile per il consumatore. Integrazione delle reti core: integrare la Cisco WLAN nella packet core di Ericsson utilizzando configurazioni verificate permetterà agli operatori di offrire tutti i loro servizi di rete core anche su Wi-Fi e su device diversi. Le potenzialità del sistema Ericsson di grande successo Wi-Fi Calling già permettono di usufruire di servizi voce da mobile utilizzando la rete WLAN Cisco.

Rima Qureshi, Head of Region North America di Ericsson, con responsabilità per la partnership strategica con Cisco, ha dichiarato: “La nostra alleanza strategica mette insieme le competenze di due operatori leader nelle reti, nella mobilità e nel cloud, creando le migliori soluzioni end-to-end e nuove opportunità per i nostri clienti. Aggiungendo le soluzioni Wi-Fi alla partnership permetteremo ai nostri clienti di offrire la migliore connettività Wi-Fi possibile sulle loro reti, a cui si aggiunge il nostro portfolio 3GPP e i nostri servizi”.

Yvette Kanouff, SVP & GM della Business Unit Service Provider di Cisco, ha affermato: “Con il traffico Wi-Fi che si prevede crescerà fino a rappresentare il 50% del traffico IP totale entro il 2020, una priorità fondamentale per i service provider è quella di fornire ai loro clienti la miglior esperienza di connessione possibile. Grazie a questa estensione della partnership strategica con Ericsson, ci impegniamo a fornire soluzioni Wi-Fi della più alta qualità ed affidabilità”.

La progettazione e lo sviluppo delle soluzioni basate sulla nuova offerta saranno gestite dalla struttura servizi di Ericsson, con il pieno supporto per i prodotti da parte di Cisco. La capacità di Ericsson di offrire servizi a clienti in ogni parte del mondo permetterà agli operatori di adottare nuovi modelli di business ed espandersi in nuovi mercati. Le EWN potranno essere offerte in forma di managed service completo, con la possibilità di raggiungere oltre 180 paesi. Questo permette tempi di lancio più rapidi e facilita l’adozione della nuova soluzione.

Ericsson e Cisco – due leader nello sviluppo e fornitura di reti, mobilità e cloud – hanno avviato la loro partnership tecnologica e commerciale globale nel novembre 2015 con l’obiettivo di creare le reti del futuro. La partnership offre ai clienti il meglio delle due aziende: routing, datacenter, reti, cloud, mobilità, gestione e controllo, e la capacità di offrire servizi a livello globale. La partnership strategica di nuova generazione guiderà la crescita, accelererà l’innovazione e velocizzerà la trasformazione digitale richiesta dai clienti di tutte le industrie. Ad oggi, già oltre 250 manifestazioni attive di interesse da parte dei clienti si stanno trasformando in veri e propri accordi ed Ericsson e Cisco hanno chiuso più di 60 deal in tutto il mondo, nei segmenti IP (routing e trasporto) e servizi. Le due aziende hanno annunciato nel 2016 accordi con 3 Italia, Vodafone Portugal, Aster Domincan Republic e Cable & Wireless nei Caraibi.