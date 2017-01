Il Gruppo Volkswagen ottiene le approvazioni per l’aggiornamento dei motori TDI di Redazione Data Manager Online 3 gennaio 2017















Approvazioni finali per l’aggiornamento dei modelli con motori TDI EA189. Tutti i clienti saranno prontamente informati e potranno fissare l’appuntamento in officina

Sono ora state rilasciate tutte le necessarie approvazioni ufficiali nell’ambito di competenza dell’Autorità Federale per i Trasporti tedesca (KBA) per l’aggiornamento dei veicoli Diesel con motore EA189. In stretta collaborazione con le Autorità competenti, nelle prossime settimane i Marchi del Gruppo interessati informeranno i proprietari delle vetture in Europa e in altri Paesi. Tutti i Clienti potranno quindi fissare un appuntamento nel breve termine per l’aggiornamento dei loro veicoli presso un Centro di Assistenza autorizzato.

I proprietari delle vetture coinvolte vengono informati in un processo a due fasi. In un primo momento hanno ricevuto una comunicazione per iscritto che la loro automobile è interessata dalla campagna d’intervento; via via che il KBA ha approvato le soluzioni tecniche, ne hanno ricevuta una seconda che chiede loro di fissare un appuntamento con il proprio Service Partner. Ora che l’approvazione è stata rilasciata per tutti i modelli, anche i restanti Clienti riceveranno la seconda lettera.

Il KBA ha confermato – come già in precedenza – che l’implementazione delle soluzioni tecniche per i modelli interessati non comporterà alcun effetto peggiorativo su consumi di carburante, prestazioni del motore o emissioni acustiche. All’esito dell’intervento, le vetture rispetteranno pienamente tutti i requisiti legali e gli standard vigenti in materia di emissioni.

Volkswagen ha lavorato a pieno ritmo per implementare le misure tecniche e aggiornerà tutti i veicoli interessati dalla tematica NO X . Ai Clienti non verrà addebitato alcun costo per l’intervento e saranno offerte appropriate opzioni di mobilità sostitutiva a titolo gratuito. L’attuazione delle misure tecniche è in corso in tutta Europa, secondo un calendario e un piano d’azione coordinati con il KBA.

Le approvazioni del KBA non riguardano i veicoli interessati negli USA e in Canada. La campagna e l’aggiornamento dei veicoli con motori EA189 non sono ancora iniziati in Corea del Sud.