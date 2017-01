Ecco HP EliteBook x360: design ed eleganza al servizio dei professionisti di Antonino Caffo 5 gennaio 2017















Al CES in corso a Las Vegas, la compagnia ha mostrato il suo nuovo convertibile, definito come “il più sottile al mondo”

Il Consumer Electronic Show si sta dimostrando più frizzante del previsto. Se ieri avevano scritto dei nuovi processori Core e Xeon di Intel, oggi tocca a HP e alle novità nel settore notebook convertibili. Il nome EliteBook x360 è quello che si cela dietro quello che rischia di essere già il miglior notebook per clienti business dell’anno. Il motivo? Porta con sé tanta potenza ma anche una ricerca studiata del design e una trasportabilità non comune alla concorrenza. Con i suoi soli 14,9 millimetri di spessore, HP lo ha presentato come il “più sottile convertibile al mondo dedicato al business”. C’è poco da obiettare dinanzi a dimensioni del genere e anche sotto la scocca tutto sembra molto appetibile.

Come è fatto

Il processore a bordo è un Intel Core i7 vPro, accompagnato da 16 GB di DDR4 RAM e disco rigido SSD da 512 GB. Il display, da 13,3 pollici è un touchscreen Full HD, al quale si affianca la variante Ultra HD 4K che aggiunge la possibilità di agganciare due schermi esterni con risoluzione 4K; si può ruotare di 360 gradi, così da coprire interamente la tastiera. Non mancano varie opzioni di connettività, tra cui USB di Tipo-C, USB 3.0, HDMI, lettore di schede microSD e ingresso audio classico. Il plus? Il supporto al Fast Charging, che consente all’EliteBook x360 di ricaricarsi del 50% in soli 30 minuti. Parlando di utenza professionale non possiamo fare a meno di soffermarci sulle funzioni dedicate alla protezione del dispositivo. Tra queste l’autenticazione biometrica di Windows Hello, il lettore di impronte digitali e la protezione a livello Bios, con HP Sure Start Gen3. Il prezzo del notebook è di 1,099 euro e sarà disponibile da fine gennaio.