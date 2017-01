HP nomina Silvana Toppi Finance Directior di HP Italy di Redazione Data Manager Online 10 gennaio 2017















Silvana Toppi è Finance Director di HP Italy. In questo ruolo, componente del Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria a supporto del business aziendale.

Con il nuovo incarico, Silvana entra a far parte del management team di Tino Canegrati, Amministratore Delegato di HP Italy.

Prima di approdare in HP Italy, Silvana Toppi ha lavorato in Vodafone dal 1999, ricoprendo diversi ruoli manageriali nell’area finance sia a livello nazionale, che di gruppo. In particolare, in Vodafone ha ricoperto le seguenti principali funzioni: Head of Business Intelligence a Londra, Global Enterprise Bid Manager, Supply Chain Manager, South Europe Finance Manager con responsabilita’ di Italia, Spagna e Portogallo. La manager vanta altre precedenti esperienze, sempre in area, finance in Natwest Markets, Janssen Cilag ed Accenture.

Silvana si è laureata in Economia in Bocconi nell’anno 1997, e ha conseguito un Executive MBA ad Henley, UK, nel 2009.