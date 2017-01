InfoCert: ROI del 174% con la piattaforma TOP

L’analisi dimostra che i casi di frode si sono ridotti di oltre l’84%

InfoCert, società del Gruppo Tecnoinvestimenti e Certification Authority leader a livello europeo, ha incaricato Forrester Research, una delle maggiori società di ricerca di mercato al mondo, con sede a Cambridge (Massachussetts, USA), di misurare i benefici economici associati ad un investimento da parte di un primario istituto bancario nella Trusted Onboarding Platform (TOP).

Secondo Forrester, la piattaforma TOP ha permesso al cliente bancario di aumentare del 30% il numero di clienti nuovi e ha permesso di ridurre dell’80% i casi di frode. Di conseguenza, tali benefici hanno generato per il cliente un ROI (“Ritorno sull’Investimento”) pari al 174%, con un “payback” delle somme investite misurabile in 0,6 mesi.

La Trusted Onboarding Platform (TOP) è la soluzione brevettata da InfoCert per l’on-boarding dei clienti, che consente di dematerializzare e remotizzare l’intero processo di on-boarding, a partire dalla fase di riconoscimento del cliente fino alla sottoscrizione a norma del contratto. TOP permette, in sostanza, di gestire l’integrale processo di acquisizione di nuovi clienti esclusivamente attraverso canali digitali ed in soli 10 minuti.

Lo studio è stato condotto da Forrester Consulting con la metodologia Total Economic Impact (TEI), sviluppata per misurare il valore di un investimento tecnologico in termini di benefici, costi, flessibilità e rischi.

L’analisi è stata basata sui dati raccolti da Forrester attraverso interviste a referenti di una grande banca in area UE che, da diversi anni, si avvaleva della Trusted Onboarding Platform di InfoCert per offrire ai nuovi clienti un’esperienza di on-boarding 100% digitale. I dati sono stati elaborati da Forrester con criteri di risk-adjustment per l’allineamento alle situazioni potenziali di altri istituti. Ecco i dati principali:

Benefici complessivi su 3 anni pari a 14,7 milioni di Euro

Valore attuale netto dei benefici pari a 11,6 milioni di Euro

Return on Investment pari al 174%

Importante riduzione delle frodi passate dallo 0.06% allo 0.01%

Incremento del 30% nel tasso di conversione da prospect a cliente grazie alla esperienza 100% digitale

Pay Back Period 0,6 mesi

“I risultati dello studio, condotto da un operatore indipendente quale Forrester, evidenziano il forte valore innovativo della Trusted Onboarding Platform” – dichiara Danilo Cattaneo, Amministratore Delegato di InfoCert. “Soprattutto, rendono concreto ciò che intendiamo per ‘digital transformation’, ossia la possibilità per un’organizzazione di utilizzare servizi digitali all’avanguardia per rivoluzionare a 360 gradi il modo di fare business e conseguire vantaggi immediati e consistenti non solo sotto il profilo economico ma anche del rischio, vista la netta riduzione superiore al’80% dei casi di frode”.