L’innovazione tecnologica di TIM protagonista del Festival di Sanremo 2017 di Redazione Data Manager Online 11 gennaio 2017















TIM sponsor unico della kermesse grazie alla Data Room analizzerà i digital data e i trend delle serate sul web. Premio speciale al brano in concorso più ascoltato sull’app TIMmusic. Disponibile a Sanremo la rete mobile 4.5G di TIM che consente connettività fino a fino a 500 Mbps



TIM, sponsor unico del sessantasettesimo Festival della Canzone Italiana, porta a Sanremo dal 7 all’11 febbraio 2017 l’innovazione tecnologica che si fonde così con la grande tradizione canora sanremese.

TIM sarà infatti presente al Festival con la TIM Data Room, la unit di TIM che analizza i dati digital provenienti dalla Rete. In occasione delle serate sanremesi, saranno evidenziati i trend legati agli argomenti delle puntate, agli ospiti e ai conduttori, nonché le opinioni espresse dalla Rete sulla kermesse.

TIMmusic, la piattaforma dedicata alla musica in streaming con un catalogo di oltre 25 milioni di brani musicali, sarà protagonista a Sanremo con iniziative speciali e proporrà contenuti editoriali esclusivi nella sezione “Speciale Sanremo”. Inoltre TIMmusic premierà nella serata finale del Festival il brano che risulterà più ascoltato sull’app tra quelli in concorso.

TIM conferma il ruolo di abilitatore tecnologico lanciando a Sanremo il servizio di rete mobile 4.5G fino a 500 Mbps. I clienti TIM, consumer e business, con le offerte 4G attive e con device compatibile possono navigare in Internet sulla rete LTE ad un’altissima velocità e vedere filmati in formato 4K e Full HD in mobilità.

TIM accompagna l’Italia verso il traguardo della piena digitalizzazione, grazie alla realizzazione delle infrastrutture di rete ultrabroadband fissa e mobile e alla diffusione dei servizi di ultima generazione.