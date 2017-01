Ricoh Italia e PRTGROUP: accordo per il servizio PostaPronta di Redazione Data Manager Online 10 gennaio 2017















Ricoh Italia e PRTGROUP hanno siglato un accordo che prevede l’integrazione del servizio di posta ibrida PostaPronta proposto da PRTGROUP con i sistemi di stampa multifunzione di ultima generazione firmati Ricoh

Ricoh Italia, azienda che si posiziona come leader nel mercato del printing, e PRTGROUP, azienda leader del settore dell’output management, hanno siglato un accordo con l’obiettivo di aiutare le piccole e medie imprese a gestire in maniera più rapida l’invio di piccoli lotti di posta, come ad esempio lettere e raccomandate, direttamente dal proprio pc.

Con il servizio di posta on demand PostaPronta l’utente, mediante un’applicazione scaricabile gratuitamente, invia i file digitali a PRTGROUP che si occupa di stampare e imbustare la corrispondenza e di consegnarla all’operatore postale scelto dal cliente.

L’accordo con Ricoh è volto a migliorare la gestione dei documenti che devono essere scansiti per essere inviati al servizio PostaPronta. I dispositivi multifunzione Ricoh di ultima generazione possono essere interfacciati con l’applicazione PostaPronta installata sul pc dell’utente, in modo che i documenti digitalizzati vengano indirizzati in maniera veloce e sicura e siano già pronti per l’invio. I nuovi sistemi di stampa Ricoh sono dotati dello Smart Operation Panel, un pannello touchscreen da 10,1 pollici simile a quello di un tablet. Il pannello può essere personalizzato con applicazioni che indirizzano in maniera automatica i flussi di lavoro, per cui quando l’utente esegue la scansione dei documenti da inviare via posta non deve fare altro che premere l’icona PostaPronta™ e i file sono immediatamente indirizzati sul pc dell’utente.

“Ricoh – commenta Lorenzo Clerici, Direttore Vendite Dirette di Ricoh Italia – vuole aiutare le aziende a trasformare gli ambienti di lavoro con soluzioni e servizi che aumentano la produttività e permettono agli utenti di lavorare meglio. L’accordo relativo al servizio PostaPronta va in questa direzione semplificando la gestione dei flussi di lavoro e garantendo risparmio di tempo”.

“Grazie a questo accordo – commenta Dario D’Urso, Direttore Marketing di PRTGROUP – daremo la possibilità a migliaia di aziende di inviare lettere e raccomandate in modo semplice, sicuro e veloce. L’integrazione con i sistemi di stampa di ultima generazione di Ricoh permetterà di accedere ai servizi di invio di PostaPronta con un click sul pannello del multifunzione. Il nostro obiettivo è rendere i servizi di corrispondenza business accessibili a tutti, anche a chi deve inviare una sola busta, garantendo efficienza e un risparmio sul costo di recapito fino al 40%”.