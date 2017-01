Samsung Gear S2 e S3 diventano compatibili con iPhone di Antonino Caffo 10 gennaio 2017















I due wearable adesso possono essere gestiti da qualsiasi dispositivo Android e iOS in circolazione: è la strategia global dell’azienda

In principio doveva essere il 2016 e invece la compatibilità di Gear S2 e Gear S3, i due smartwatch di Samsung, con l’iPhone è divenuta realtà solo negli ultimi giorni. Poco importa, perché la notizia importante è che adesso chiunque sia rimasto abbagliato dal fascino dell’orologio della compagnia coreana, potrà comprarsene uno, anche se fido utilizzatore di un iPhone. Sviluppati su piattaforma proprietaria Tizen, entrambi vengono gestiti con l’app Samsung Gear, disponibile prima sul Galaxy Apps, poi sul Play Store di Android e infine su App Store di Apple. Il supporto, in un anno che sarà cruciale per capire il destino delle tecnologie indossabili, ha il chiaro obiettivo di allargare la fascia di utenza interessata ai gadget, così da rialzare un settore che più che esplodere sembra poter implodere da un momento all’altro.

Mercato in stallo

Nonostante le convinzioni degli analisti, quello degli smartwatch è un mercato in evidente stallo. Nessuna grossa novità sotto il sole anche se si attendono le mosse di una compagnia, come Apple, che quando si tratta di dare il via a un nuovo trend non si tira mai indietro. Eppure, proprio Cupertino pare essere molto distante dal presentare un rinnovato orologio intelligente, dopo il leggero refresh a cui ha sottoposto l’Apple Watch Second Edtion. L’aggiunta del sensore GPS e della resistenza ad acqua e polvere è pur sempre un passo in avanti ma centellinato, che non giustifica l’acquisto del nuovo modello da parte di chi, anni fa, aveva comprato il primo.

Oltre a Gear S2 e S3, Samsung ha pubblicato sul negozio digitale della Mela anche Gear Fit, l’applicazione che consente di connettere e usare il Gear Fit 2, tracker dedicato agli sportivi, con un design alquanto futuristico.