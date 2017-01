Sport e realtà virtuale: nasce il “virtual story telling”

Il Bike park di Mottolino a Livigno diventa protagonista di “FUNride”, il primo short movie sperimentale in realtà virtuale

Con lo short movie sperimentale ‘FUNride’ Mottolino VR Movie Experience nasce un nuovo modo di raccontare per immagini: il virtual story telling. Frutto della collaborazione tra URBAN.:FX, agenzia di produzione italo-olandese specializzata in progetti di comunicazione non convenzionali, e pLAYmARKETING, divisione dell’agenzia osm1816, il video trascina lo spettatore in un’esperienza totalizzante attraverso le riprese a 360° e inserti di realtà virtuale. Protagonista del breve film è il ciclismo freeride e downhill nel Bike Park di Mottolino, a Livigno.

Realizzato con in collaborazione con GoPro e Scott Sports Italia, ‘FUNride’ si differenzia da tutti i video a 360° prodotti finora per la durata, la presenza di una regia e di un montaggio e per l’inserimento di contributi non reali chiamati ad arricchire il racconto di un luogo e degli sport che vi si possono praticare. Oltre alla Virtual Reality e al video a 360°, sono state impiegate altre tecnologie, quali la augmented reality e le più tradizionali flat camera e computer grafica.

‘FUNride’ Mottolino VR Movie Experience

“La sfida è stata quella di creare una storia stimolante tradotta in realtà virtuale – spiega Donald Welscher, movie director e direttore creativo di URBAN.:FX – Trovo sia Livigno sia il bike park di Mottolino incredibilmente affascinanti e suggestivi.Pertanto, ho voluto trasmettere visivamente la sinergia tra natura e sport attraverso un’esperienza il più possibile coinvolgente:il supporto della tecnologia VR è stato cruciale per il raggiungimento dell’obiettivo. Sono già stati realizzati in Italia video a 360°, ma per lo più statici o frutto di montaggi minimali. In questo caso, invece, abbiamo per la prima volta dato corpo a uno story telling differente, totalizzante.”