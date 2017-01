Nuovo ThinkPad X1 Yoga da Lenovo: touch e OLED di Antonino Caffo 3 gennaio 2017















Come di consueto, a qualche giorno dalla partenza del CES, i grandi brand svelano i loro prodotti per mostrali al grande pubblico della fiera

Lenovo non ha perso l’occasione per ringiovanire la famiglia Yoga, già allargata all’IFA di Berlino con lo Yoga Book. Nell’anteprima del CES 2017 di Las Vegas, la compagnia cinese ha presentato il ThinkPad X1 Yoga, un ibrido tra notebook e tablet, con funzioni interessanti e una versatilità oltre ogni limite. In cosa è diverso dalla concorrenza? Monta il solido e funzionale chassis ThinkPad con il surplus di uno schermo OLED sensibile al tocco e un pennino opzionale per aumentare le possibilità di interazione.

Come è fatto

In realtà, il ThinkPad X1 Yoga non è altro che una variante di X1 Carbon (svelato sempre nelle ultime ore) che assume però contorni più classici. Lo Yoga invece, come del resto tutta la serie di cui porta il suffisso, può essere ruotato di 360 gradi per trasformarsi in un tablet. A bordo c’è un processore Intel Core di settima generazione, grafica Iris Plus 640 o Intel HD, fino a 16 GB di RAM, disco SSD da 128, 256 , 512 GB o 1 TB e varie possibilità di connettività, attraverso 2 USB di Tipo-C, 3 USB 3.0, HDMI, RJ45, microSD e microSIM, visto il supporto alle reti LTE. Cambia anche la tecnologia del display (non la diagonale, da 14″) con tre opzioni: IPS LCD, WQHD IPS LCD e WQHD OLED, tutti touch. I prezzi partono da 1.500 dollari, per nulla economici ma a ragione.