Trend Micro è Leader nel report IDC MarketScape on Worldwide Email Security di Redazione Data Manager Online 11 gennaio 2017















L’azienda si distingue per la continua ricerca tecnologica e l’adattabilità e facilità d’uso delle sue soluzioni

Trend Micro comunica di essere stata nominata Leader nel report IDC MarketScape: Worldwide Email Security 2016 Vendor Assessment (doc #US41943716, December 2016).

Il report afferma: “Trend Micro si è guadagnata la posizione di Leader nel rapporto IDC MarketScape per aver reso il prodotto dedicato alla messaggistica una parte fondamentale della sua suite di sicurezza, che include anche gli endpoint, il web, la crittografia, il mobile e presto prodotti per la sicurezza delle reti”.

Trend Micro si focalizza sulle tecnologie più recenti in materia di sicurezza email, come l’analisi e protezione di minacce specializzate (STAP) che includono tecniche di sandboxing e protocolli anti-spear phishing e i prodotti sono semplici da configurare e utilizzare.

Sempre secondo il report IDC MarketScape “Trend Micro è molto brava nell’ascoltare i suoi clienti e nel migliorare i suoi prodotti a seconda dei trend del momento e delle esigenze. Le partnership di canale, la struttura vendite e le diverse tipologie di pacchetti offerti rendono facile l’acquisto dei prodotti esattamente come, quando e dove il cliente li ha richiesti”.

“Ci impegniamo ogni giorno per essere in prima linea contro gli attacchi e proteggere i nostri clienti dalle ultime minacce” Ha affermato Kevin Simzer, executive vice president, sales, marketing and business development for Trend Micro. “Il nostro obiettivo è rendere i nostri prodotti di sicurezza email user friendly, con sempre maggiori capacità e adatte a ogni tipo di ambiente, per soddisfare le esigenze dei clienti e allo stesso tempo offrire il più alto livello di sicurezza contro le minacce e le email maligne”.