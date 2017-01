Un assistente personale al volante: Ford integra nel SYNC 3 i servizi vocali cloud di Amazon Alexa di Redazione Data Manager Online 10 gennaio 2017















Ford e Amazon hanno stabilito una partnership per portare a bordo delle auto dotate del sistema di connettività SYNC 3 i servizi vocali cloud-based dell’assistente personale Alexa.

Nel corso del 2016, milioni di consumatori hanno utilizzato Alexa attraverso un’apposita app per smartphone o tramite dispositivi come Echo, Echo Dot e Tap.

L’implementazione di Alexa porta per la prima volta nel mondo dell’auto funzionalità come la selezione di elementi da inserire nella shopping list, l’ascolto di audiolibri, notizie e musica presenti nel catalogo dello store Amazon, nonché l’accesso a servizi di domotica avanzata. Il guidatore potrà, per esempio, utilizzare comandi vocali per aprire o chiudere la porta del garage, attivare l’impianto antifurto della propria casa o quello di illuminazione, o interagire con un elevato numero di ‘smart device’ domestici.

Su alcuni modelli, a partire dalla Ford Focus Electric, sarà anche possibile interagire con l’auto direttamente da casa, per aprire o chiudere le porte, controllare lo stato della ricarica e accedere a informazioni statistiche sul chilometraggio.

“Ford e Amazon condividono una vision nella quale la voce è lo strumento principale per interagire con i propri dispositivi e accedere ai servizi digitali”, ha dichiarato Don Butler, Direttore Esecutivo Veicoli e Servizi Connessi, di Ford. “I clienti potranno accedere alla configurazione dell’auto direttamente da casa e gestire le funzionalità domotiche della propria abitazione al volante rendendo la vita più semplice e integrata”.

Grazie ad Alexa sarà possibile chiedere, tramite comandi vocali, di ascoltare informazioni sul meteo, notizie, musica, aggiungere oggetti alla propria shopping list. Per esempio, si potrà compilare una classica lista della spesa senza doverla scrivere e ritrovarla, più tardi, sul proprio smartphone.

Il sistema di avvale delle funzionalità avanzate del SYNC 3 con AppLink, che richiede semplicemente la pressione di un pulsante sul volante per attivare il riconoscimento vocale e chiedere ad Alexa di eseguire i comandi desiderati.

Alcune delle funzioni riguardano anche la navigazione: si potrà chiedere ad Alexa di trovare una destinazione come ristoranti o negozi e l’indirizzo sarà automaticamente inserito nel navigatore del SYNC 3. L’esperienza è completamente integrata nel cloud e Alexa potrà, per esempio, riprendere la riproduzione di un audiobook che si stava ascoltando in casa, partendo dal punto in cui era stata interrotta.

“Siamo entusiasti di lavorare con Ford per elevare l’esperienza dei clienti sia all’interno che all’esterno dell’auto”, ha aggiunto Steve Rabuchin, Vice Presidente Amazon Alexa. “Riteniamo che la voce sia il futuro, e ciò è particolarmente vero per il mondo dell’auto. La possibilità di usare i comandi vocali per accedere alla propria smart home, a servizi di shopping e intrattenimento mentre si è al volante trasforma l’esperienza di guida e non vediamo l’ora che i clienti Ford provino la potenza di questo sistema”.