WRX e WRX STI MY18 con specifiche USA debuttano al NAIAS 2017

A Detroit, Michigan, dall’8 al 22 Gennaio 2017, il NAIAS vede il debutto delle nuove WRX e WRX STI MY18 per il mercato americano

Fuji Heavy Industries (FHI) ha lanciato i modelli Subaru WRX e WRX STI 2018 con specifiche USA al North American International Auto Show 2017 – NAIAS – iniziato ieri a Detroit. WRX e WRX STI sono il simbolo dell’AWD Subaru con prestazioni sportive. Sono le uniche auto sportive che combinano prestazioni impressionanti con la praticità di una berlina a quattro porte. I valori distintivi di Subaru e dei modelli WRX, come le prestazioni di guida, la sicurezza e la praticità sono state ulteriormente migliorate durante lo sviluppo dei Model Year 2018.

Le prestazioni di guida fondamentali della serie WRX sono state migliorate, compresa la taratura delle sospensioni per offrire una migliore stabilità e una guida confortevole. Come per WRX, WRX STI impiega il sistema AWD e una versione rinnovata del Driver’s Control Centre Differential, offrendo al guidatore un’esperienza di guida emozionante. Inoltre, la sicurezza e la praticità sono state incrementate con funzioni come lo Steering Responsive Headlight, di serie sui modelli con fari a LED, e il nuovo Auto Vehicle Hold, di serie sui modelli WRX con EyeSight. Durante lo sviluppo di questi nuovi Model Year, Subaru ha ottenuto prestazioni di guida ineguagliabili, sicurezza e praticità a livelli altissimi, sottolineando sempre di più il carattere unico della serie WRX.

Principali dotazioni dei modelli WRX e WRX STI 2018 con Specifiche USA

DESIGN

Esterno

• La fascia anteriore ridisegnata per tutti i modelli WRX e WRX STI offre all’auto un aspetto più sportivo, sottolineato da fari a LED rivisti e un design con una calandra più pronunciata e una grande apertura nella parte inferiore della griglia. L’identità Subaru viene così accentuata da un look più aggressivo.

• La WRX si avvale di un nuovo design con cerchi in alluminio da 18 pollici, di serie per le versioni top di gamma.

• La WRX STI dispone per la prima volta di pneumatici da 19 pollici e cerchi in lega di alluminio.

Interno

• La sensazione di qualità è stata ulteriormente incrementata grazie alla scelta di nuovi materiali per gli interni, come le piccole parti nere per i pannelli delle portiere.

• I primi sedili elettrici Recaro sono stati impiegati per i sedili anteriori.

• La WRX STI dispone di cinture di sicurezza di colore rosso, che rendono l’esperienza di guida ancora più avvincente.

• Alcune novità nel design, come i vetri delle portiere anteriori più spessi, riducono i rumori indesiderati e le vibrazioni.

MECCANICA

Telaio

• Le sospensioni ottimizzate permettono una migliore stabilità e una guida più sicura.

• Il servosterzo elettrico della WRX, migliorato, offre una sensazione di guida più naturale e fluida. Al tempo stesso, integrando il motore dello sterzo e l’unità di controllo elettronico, il peso è stato ridotto.

• Le pinze dei freni verniciate di rosso e le nuove pastiglie dei freni Jurid potenziano le prestazioni della WRX in frenata.

• La WRX STI dispone di un impianto frenante Brembo, per performance notevolmente migliori, e di pinze dei freni verniciate di giallo. L’impianto comprende pinze monoblocco a 6 pistoncini nella parte anteriore, pinze monoblocco a 2 pistoncini nella parte posteriore e dischi forati tutto intorno per una più efficiente dissipazione del calore. Le nuove pastiglie dei freni permettono di avere una superficie significativamente più ampia, per una migliore sensazione di frenata.

TRASMISSIONE

• Subaru ha migliorato la sensazione di cambio nella trasmissione manuale a 6 marce di WRX, con un nuovo design e minor attrito, oltre a una più agevole presa della frizione.

• Un generale perfezionamento della WRX STI include il sistema AWD con la funzione DCCD rivista. Infatti il Driver’s Control Centre Differential, che utilizzava in precedenza una combinazione di controllo meccanico ed elettronico a slittamento limitato, ora si basa interamente su un controllo elettronico, per una risposta più rapida e agevole.

SICUREZZA

• La WRX prevede la funzione Auto Vehicle Hold di serie sui modelli dotati di EyeSight. L’AVH sostituisce l’Hill Holder e l’Hill Start Assist e offre una maggiore funzionalità, mantenendo stabile il veicolo su tutti i tipi di strada, non solo in pendenza. L’AVH permette, per esempio, di ridurre l’affaticamento del conducente trattenendo la macchina al semaforo, senza quindi passare per l’acceleratore.

• Il nuovo EyeSight Assist Monitor, di serie sui modelli con fari a LED, è stato impiegato per la WRX. L’EAM mostra lo stato dell’EyeSight e gli avvisi sul display del parabrezza, consentendo al guidatore di guardarli senza distogliere gli occhi dalla strada.

• La visibilità notturna in curva è stata migliorata grazie allo Steering Responsive Head Lights, di serie sui modelli con fari a LED, che illumina automaticamente la strada da percorrere in risposta all’input del volante.