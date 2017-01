XPS 27 AIO è il Surface Studio di Dell di Antonino Caffo 9 gennaio 2017















Un desktop all-in-one che si ispira al computer presentato da Microsoft a fine 2016. Ha un display Canvas regolabile

Il CES di Las Vegas è oramai dietro l’angolo ma tra le tante accozzaglie hi-tech presentate vale la pena soffermarsi ancora su qualcosa. E’ il caso di XPS 27 AIO, un nuovo desktop all-in-one presentato da Dell e che segua la stessa linea tracciata dal Surface Studio di Microsoft. Si tratta dunque di un dispositivo pensato per i professionisti e creativi digitali, che hanno necessità di un grande schermo con cui interagire sia tramite tastiera che touch. Proprio come il prodotto di Redmond infatti, quello di Dell presenta un pannello Canvas 4K IPS ma con qualche opzione in più, come uno stand che permette di posizionarlo in orizzontale, così da soddisfare esigenze di produttività diverse.

Specifiche tecniche

In realtà, XPS 27 AIO si distingue anche per il comparto audio, vista la presenza di 10 altoparlanti che restituiscono un suono lungo tutto il range di frequenze, coadiuvati da un amplificatore dinamico da 50 Watt per ogni canale. La dotazione hardware comprende un processore Intel Core i5 o i7, fino a 32 GB di RAM, scheda video integrata o AMD R9, spazio di archiviazione fino a 2 TB oppure SSD PCIe fino a 1 TB, webcam integrata e che supporta Windows Hello, lettore di schede SD, cinque porte USB di tipo 3.0, una porta USB Type-C, DisplayPort e HDMI. Non manca il Wi-Fi, Bluetooth e Gigabit Ethernet. A far girare il tutto c’è Windows 10 mentre il prezzo, in linea con la concorrenza, è di 1.499 euro.