Accenture, cloud leva fondamentale per la crescita: posizioni aperte

Accenture, azienda internazionale presente in Italia da 60 anni, dove occupa 12.000 dipendenti assumendo negli ultimi quattro anni con un ritmo di circa 1.500 persone ogni anno, cerca per le sedi di Milano e Roma 60 talenti in ambito Cloud, junior ed esperti, con passione per l’innovazione e le nuove tecnologie.

L’azienda seleziona in particolare professionisti che abbiano da uno a dieci anni di esperienza nel settore e competenze consulenziali ed architetturali in ambito cloud computing, tecnologie di virtualizzazione, application migration, architetture IaaS e PaaS, competenze su service catalogues dei maggiori Public Cloud providers, soluzioni Open Source. Per i profili junior si ricercano laureati in Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Matematica e Fisica – da inserire con contratto di apprendistato – e laureandi provenienti dai medesimi corsi di laurea da inserire in stage. Lo stage in Accenture rappresenta una qualificante esperienza formativa e di orientamento professionale e ha finalità di inserimento con contratto di apprendistato professionalizzante (circa il 60-70% degli stage attivati in Accenture si converte in assunzione).

Valerio Romano, Managing Director, Accenture Infrastructure Services Lead ICEG, dichiara: “Il cloud è una fondamentale leva di crescita per i nostri clienti e consente loro di cogliere in velocità e con flessibilità le opportunità offerte dalle piattaforme digitali più innovative. I nostri professionisti sono persone appassionate di innovazione che accompagneranno le più grandi aziende in Italia e nel mondo nel loro percorso di adozione dei nuovi modelli As-a-service, lavorando con tecnologie d’avanguardia e collaborando con i più importanti player di mercato”.

