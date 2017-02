ADP nominata dalla rivista FORTUNE tra le migliori aziende del 2017 di Redazione Data Manager Online 24 febbraio 2017















È l’undicesimo anno che Adp è nella lista delle aziende più ammirate

ADP è stata nominata dalla rivista FORTUNE “L’azienda più ammirata del 2017” ed è classificata # 1 nella lista Financial Data Services Industry, posizione che si aggiudica da 5 anni.

L’elenco delle “Aziende più ammirate del mondo” pubblicato dalla rivista FORTUNE rappresenta il report decisivo sulla reputazione aziendale, ed è sviluppato ogni anno da FORTUNE e il Gruppo Korn Ferry Hay. Lo studio esamina i migliori dirigenti e direttori aziendali tra le aziende nominate e gli analisti finanziari, per identificare le società che godono della reputazione più forte nel proprio settore e tra tutti i settori, sulla base di 9 criteri.

Sono undici anni che ADP è riconosciuta nella lista annuale della rivista FORTUNE tra le “Aziende più ammirate del mondo”, mentre questo è il quinto anno consecutivo in cui ha guadagnato il primo posto nella categoria del proprio settore. Il posizionamento di ADP in questa lista dimostra l’ impegno costante della società nel garantire sempre il massimo livello di qualità in tutti gli aspetti del proprio business.

“È un grande onore essere riconosciuti come l’azienda più ammirata del mondo – ha affermato Carlos Rodriguez, Presidente e CEO di ADP. – “Noi crediamo che una solida reputazione si fondi su giusti valori e il costante impegno al continuo miglioramento, che comincia dall’innovazione e dalla competenza che forniamo costantemente da 68 anni. Questo riconoscimento la testimonianza della passione e dell’impegno dei 57.000 dipendenti (associate) di ADP in tutto il mondo, che lavorano al meglio ogni giorno per soddisfare le esigenze dinamiche dei nostri clienti”.