Allarme dieta senza glutine, rilevati metalli pesanti nel sangue di Valentina Scotti 20 febbraio 2017















Arsenico e mercurio nel regime alimentare per celiaci

Se per chi soffre di celiachia la dieta senza glutine è da sempre indicata come la soluzione migliore per arginare l’intolleranza, gli esperti lanciano uno scioccante allarme rivolto a chi abbraccia questo regime alimentare senza essere realmente affetto dalla malattia. Il nuovo studio, pubblicato su Epidemiology, ha evidenziato infatti un preoccupante aumento della presenza di metalli pesanti nel sangue. In particolare si è registrato un elevato livello di cadmio, arsenico e mercurio, altamente nocivi e cancerogeni.

Troppa gente la segue senza ragione

Un dato che preoccupa soprattutto perché negli ultimi anni si è verificato un boom della dieta senza glutine tra la popolazione, anche in chi non è affetto da celiachia, che si può diagnosticare con un semplice esame del sangue. In tutti questi casi potrebbe risultare dannosa, soprattutto ai bambini, causando pericolose carenze alimentari e un aumento dell’apporto di grassi e calorie, peggiorando le condizioni generali di salute. Non sono ancora stati elaborate ricerche sufficienti tali da comprendere quale effetto abbia questa dieta in merito all’esposizione di metalli tossici determinata da alcuni prodotti alimentari.

Condotto dai ricercatori della School of Public Health dell’Università dell’Illinois, lo studio ha preso in considerazione 7471 soggetti di età compresa fra i 6 e i 68 anni, per un periodo di tempo che va dal 2009 al 2014. I dati sono stati poi confrontati con quelli di persone che non seguono la dieta. Ne è risultato un aumento della presenza di metalli pesanti nel sangue, che può causare all’organismo a malattie croniche, tumori e problemi cardiovascolari.