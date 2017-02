Altea People, la newco per il mondo delle Risorse Umane di Redazione Data Manager Online 6 febbraio 2017















La newco di Altea Federation, nata dalle competenze in ambito risorse umane del team HCM di Altea UP. Altea People sviluppa soluzioni su piattaforme in Cloud come SAP SuccessFactors, per gestire il mondo delle Risorse Umane: persone – processi – tecnologia

Altea Federation arricchisce la propria offerta come System Integrator aggiungendo al ricco portfolio anche la gestione di tutti i processi HR. Nasce Altea People, Vendor Independent delle maggiori piattaforme HCM in Cloud che integrano e supportano tutte le aree di intervento nell’ambito delle risorse umane.

Lo sviluppo esponenziale delle nuove tecnologie a cui stiamo assistendo, immersi nella trasformazione digitale, sta portando ad un rapido e inevitabile cambiamento in tutti i processi aziendali. Un driver fondamentale di questo cambiamento sono le risorse umane, è da loro che nasce la trasformazione, sono loro i propositori e gli artefici di questo stravolgimento di paradigma culturale.

All’interno delle organizzazioni assistiamo quindi ad una naturale evoluzione di ruoli, competenze e modalità operative, in risposta alle nuove complessità dei clienti e a processi organizzativi sempre più variabili e destrutturati.

Gestire in modo innovativo i processi legati allo sviluppo delle risorse umane è oggi una necessità imprescindibile per le imprese. Dalla pianificazione al recruitment, passando per la formazione e l’analisi delle performance fino ad arrivare allo sviluppo professionale, è necessario intervenire su ogni fase del ciclo di vita del talento in azienda.

“Accrescere la maturità delle persone all’interno di un’organizzazione è l’aspetto fondamentale per poter raggiungere performance di livello. Oggi i temi sono talmente complessi e dinamici che la specializzazione è necessaria anche nel campo People. Tuttavia questo trend non può essere solo un orientamento, ma un’azione strutturata con i suoi metodi e la sua missione. Per questo motivo all’interno di Altea Federation è nata Altea People. Una realtà importante per la Federazione che le permette di essere uno dei System Integrator più evoluti e ricchi nel mercato” così Andrea Ruscica, Chairman di Altea Federation e Presidente di Altea People, racconta la sua visione sulla neonata company.

Altea People rappresenta per la Federazione la nascita di un progetto specifico per le funzioni HR, che si sviluppa su 2 livelli: il primo è basato sulla gestione del capitale intellettuale umano, che comprende fasi di censimento, qualificazione e valutazione delle competenze per sostenere la creazione di percorsi di miglioramento delle capability di ogni dipendente; il secondo livello invece, sviluppato parallelamente al primo, riguarda l’implementazione delle tecnologie indispensabili per sostenere queste azioni.

Emanazione di una Business Unit di Altea UP, Altea People acquisisce il bagaglio di esperienze e competenze nell’ambito delle Human Resources del team HCM.

Le soluzioni promosse dalla company sono piattaforme HCM in Cloud che supportano ed integrano tutte le aree in ambito risorse umane:

Process Management – gestione integrata di tutti i processi amministrativi del dipendente (master data anagrafico, time management, payroll, travel, etc.)

– gestione integrata di tutti i processi amministrativi del dipendente (master data anagrafico, time management, payroll, travel, etc.) Talent Management – supporto ai processi di sviluppo delle risorse umane in grado di seguire l’intero ciclo di vita del dipendente (pianificazione, recruitment, competenze, performance, training e learning, compensation, etc.)

– supporto ai processi di sviluppo delle risorse umane in grado di seguire l’intero ciclo di vita del dipendente (pianificazione, recruitment, competenze, performance, training e learning, compensation, etc.) HR Service Delivery – insieme di servizi per il dipendente e per il manager in grado di supportare i processi tipici dell’area Risorse Umane attraverso strumenti specifici (Employee Self Service, Manager Self Service, etc.)

– insieme di servizi per il dipendente e per il manager in grado di supportare i processi tipici dell’area Risorse Umane attraverso strumenti specifici (Employee Self Service, Manager Self Service, etc.) HR Performance Governance – costituisce la risposta a 360° alle esigenze di analisi e simulazione dei fenomeni HR, mettendo a disposizione un set di modelli, indicatori e report che permettono di accelerarne la realizzazione.

Nascendo dal mondo SAP, si può essere portati a pensare che Altea People si occupi solo di implementazioni della piattaforma HCM SuccessFactors, ma per gestire i processi HR esistono altre interessanti soluzioni scalabili per tipologie e dimensioni aziendali. Per questo motivo Altea People è Vendor Independent, fattore fondamentale che le permetterà di adottare le best practice tecnologiche disponibili sul mercato in funzione dei bisogni del cliente.