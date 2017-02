Altea IN è sponsor all’Infor Manufacturing Days di Milano di Redazione Data Manager Online 21 febbraio 2017















Altea IN è sponsor dell’unica tappa italiana del roadshow Infor Manufacturing Days.

Dopo Barcellona e Parigi, l’evento Infor approda in Italia e sceglie Milano (il prossimo giovedì 23 febbraio), programmando una giornata di full immersion e ispirazione sulle ultime innovazioni applicative.

Già dal titolo si intuisce il focus dell’incontro: il settore manifatturiero, in tutte le sue accezioni più ampie, contestualizzato al tessuto imprenditoriale italiano, dove è nata e cresciuta l’industria del manufatto.

Particolare attenzione sarà rivolta alle novità su M3 e gli ERP Baan / LN, SyteLine and System (LX/XX), oltre ad offrire un’overview in generale su tutte le soluzioni Infor. Vai all’Agenda completa.

Partecipare all’evento è l’occasione per:

– Conoscere gli ultimi trend in tema Digital Transformation

– Approfondire, con casi di applicazione in Italia, cosa significhi portate in cloud la propria piattaforma

applicativa

– Apprendere la strategia di sviluppo e investimento di Infor per le diverse linee di prodotto

– Confrontarsi con i partner Infor, veri esperti nell’indirizzare la miglior vision di sviluppo e innovazione per le aziende

Un evento pensato e dedicato al mondo manifatturiero, attraversato oggi da profonde innovazioni, da cogliere in ottica Industry 4.0.

Per partecipare, clicca qui

Milano, 23 febbraio 2017, Villa Borromeo, Cassano d ’Adda, Via Vittorio Veneto 58