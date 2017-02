Avanade si conferma ‘Top Employer’ nel 2017 per l’ottavo anno consecutivo di Redazione Data Manager Online 8 febbraio 2017















Avanade è stata certificata quale ‘Top Employer’ in Italia per l’ottavo anno consecutivo nel 2017 dal Top Employers Institute. Avanade Italy si è distinta per i suoi elevati standard per ambiente di lavoro, retribuzione e benefit, sviluppo di carriera, formazione e cultura aziendale.

Fondato in Olanda nel 1991, e attualmente operativa in oltre 100 paesi, Top Employers Institute è un’organizzazione professionale globale specializzata nella gestione delle risorse umane. Effettua valutazioni sugli ambienti delle risorse umane delle imprese attraverso una serie di flussi di certificazione, compresi Talent Strategy, pianificazione della forza lavoro, training di orientamento per i nuovi dipendenti, apprendimento e sviluppo, gestione delle prestazioni, sviluppo della leadership, gestione della carriera e della successione, retribuzione e benefit, e cultura. Attraverso validazioni rigorose e audit di terze parti, le organizzazioni che raggiungono i più alti standard di eccellenza in condizioni di lavoro ricevono la certificazione ‘Top Employer’.

Alessio Tanganelli, Regional Director Brazil, Italy and Spain di Top Employers Institute: “Un ambiente di lavoro ottimale è in grado di favorire la crescita non solo professionale, ma anche personale e umana delle persone. La ricerca Top Employers ha verificato e certificato che Avanade Italy presenta condizioni d’eccellenza in ambito HR e offre un’ampia gamma di benefit e iniziative proattive ai propri dipendenti, dalle condizioni di lavoro, ai benefit non monetari, a politiche strutturate di formazione e sviluppo, il tutto coerentemente in linea con la cultura aziendale”.

Stefano Angilella, Direttore delle Risorse Umane di Avanade Italy, afferma, “Siamo orgogliosi della certificazione ‘Top Employer’ conferita ad Avanade per l’ottavo anno consecutivo che premia ancora una volta la nostra cultura centrata sull’attenzione all’individuo e al raggiungimento degli obiettivi che il mercato ci pone. Uno dei nostri valori aziendali più importanti è “we believe everyone counts” proprio perchè riteniamo che le nostre persone, insieme ai nostri clienti, siano gli asset più importanti per il successo del nostro business. Per questo Avanade è costantemente impegnata a creare un ambiente di lavoro accogliente ed inclusivo in cui i nostri dipendenti si possano realizzare come professionisti ed essere sempre pronti a rispondere con qualità ed innovazione alle necessità dei nostri clienti ”.

I percorsi di carriera di Avanade vengono definti dal singolo professionista con il supporto e la guida di un Career Adviser, attraverso una serie di strumenti e attività che l’azienda mette a disposizione. Questi Career Adviser lavorano costantemente con le persone a loro affidate per creare un piano di sviluppo che indirizzi al meglio gli obiettivi di crescita dei professionisti di Avanade coerentemente con la visione del business, dei processi e della cultura aziendale. L’azienda inoltre si impegna a garantire un ambiente attento alle diversità, che riunisce diverse competenze e prospettive e che favorisca l’innovazione e la creazione di valore per i propri clienti.