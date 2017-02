axélero conquista un premio internazionale con la divisione axélero Next di Redazione Data Manager Online 7 febbraio 2017















Un successo world wide per l’internet company italiana che conquista il premio “The best use of AI in Customer Service” con la divisione axélero Next

In occasione della seconda edizione dei Global Annual Achievement Awards for Artificial Intelligence, premi dedicati allo studio, allo sviluppo e alla realizzazione di prodotti e progetti di intelligenza artificiale, axélero ottiene il “Best use of AI in Customer Service” con il progetto pilota realizzato dalla divisione axélero Next, lanciata dall’Internet company italiana appena lo scorso dicembre.

Le 17 categorie previste rappresentano i maggiori argomenti e settori di sviluppo presenti oggi sul mercato e dimostrano quando l’intelligenza artificiale stia pervadendo il mercato, posizionandosi come risposta a molti limiti relativi all’interazione uomo-macchina.

Nuova Business Unit del Gruppo, dedicata allo sviluppo di soluzioni di Business Intelligence, axélero Next nasce con l’obiettivo di diventare in Italia il punto di riferimento per lo sviluppo di progetti d’eccellenza in ambito tecnologico e digitale, con focus rivolto a media/grande impresa e Pubblica Amministrazione.

Dopo il Premio Innovazione Smau ricevuto per il progetto pilota realizzato per il Comune di Solarino lo scorso dicembre, oggi axélero raggiunge un altro importante traguardo. Il riconoscimento degli Artificial Intelligence Awards, sottolinea l’eccellenza di un progetto che punta all’evoluzione della concezione di Customer Service in Italia.

Una piattaforma integrata dalle caratteristiche esclusive che si pone lo scopo di elevare il livello della conversazione tra persone e IA nella gestione del Customer Service. Il progetto è stato sviluppato, infatti, con l’obiettivo di soddisfare questa esigenza nella Pubblica Amministrazione, per aiutare i cittadini ad interagire con gli uffici amministrativi, attraverso l’utilizzo di una interazione basata su un linguaggio naturale.

Guidata da Stefano Mancuso, axélero Next si posiziona come risposta italiana all’automazione “intelligente” e come consulente strategico nell’ambito della Business Intelligence. “Siamo molto soddisfatti di questo prestigioso riconoscimento internazionale per la nostra Business Unit.” ha dichiarato Stefano Mancuso, Head of axélero Next. “In primo luogo, perché arriva a meno di due mesi dal Premio Smau per l’Innovazione in ambito Pubblica Amministrazione e, poi perché alla competizione hanno preso parte non solo diverse start-up e/o piccole e medie imprese altamente specializzate, ma anche multinazionali che contano ingenti investimenti nell’intelligenza artificiale. Siamo risultati vincitori in una sezione dedicata alle soluzioni di Customer Service per le quali, avendo identificato enormi opportunità di mercato, ci stiamo dedicando con particolare attenzione. È un ulteriore passo verso l’obiettivo che ci siamo posti qualche mese fa, ovvero diventare in poco tempo il fiore all’occhiello dello sviluppo di nuove ‘tecnologie intelligenti’ al 100% Made in Italy.”