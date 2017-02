CA Technologies “leader globale” nell’autenticazione adattiva secondo KuppingerCole

Gli analisti annoverano CA Advanced Authentication fra le scelte migliori nel settore

CA Technologies ha annunciato di aver ottenuto il titolo di “Overall Leader” in Adaptive Authentication secondo lo studio “Leadership Compass” recentemente pubblicato da KuppingerCole, una delle principali società di analisi nel segmento dell’Identity & Access Management.

CA Advanced Authentication è stata una delle soluzioni prese in esame tra quelle dedicate all’autenticazione adattiva – un processo che consiste nel raccogliere maggiori informazioni sugli utenti, e sui rispettivi ambienti, da valutare nel contesto delle policy basate sul rischio.

“CA Advanced Authentication è una soluzione molto flessibile: disponibile come prodotto stand-alone, ma anche integrabile con i prodotti CA e di altri fornitori IAM. L’implementazione può avvenire in modalità on-premise o sul cloud, dove è totalmente multi-tenant”, ha annotato nel rapporto John Tolbert, Lead Analyst di KuppingerCole. “Con un motore specializzato che analizza fino a 200 fattori di rischio e funzionalità di profilazione del comportamento degli utenti (provviste di capacità di auto-apprendimento) per facilitare l’autenticazione continua, CA Advanced Authentication è indubbiamente una delle principali soluzioni da prendere in considerazione per l’autenticazione adattiva”.

Nello studio intitolato “Leadership Compass: Adaptive Authentication”, KuppingerCole ha individuato i leader in quattro categorie: innovazione, presenza sul mercato, prodotto e punteggio globale (“Overall”). I leader della categoria Overall sono stati scelti in base al punteggio totalizzato nelle categorie Innovazione, Presenza sul mercato e Prodotto. Nella categoria Prodotto, CA si è aggiudicata i punteggi più alti (“strong positive” o “positive”) per sicurezza, funzionalità, integrabilità, interoperabilità e fruibilità.

“Notiamo una crescita significativa della domanda di autenticazione adattativa continua”, ha dichiarato Mordecai Rosen, Senior Vice President e General Manager della divisione Security di CA Technologies. “Questa nuova generazione di autenticazione analitica è la chiave per un futuro privo di password”.