Check Point annuncia i risultati finanziari del Q4 e dell’anno 2016 di Redazione Data Manager Online 3 febbraio 2017















Check Point Software Technologies annuncia i risultati finanziari relativi all’ultimo trimestre e all’intero 2016, che si sono conclusi entrambi lo scorso 31 dicembre.

Quarto trimestre 2016:

Fatturato Totale: $487 milioni, con una crescita del 6% anno su anno

Fatturato generato dagli abbonamenti a servizi Software Blade: $110 milioni, con una crescita del 26% anno su anno

Utile operativo GAAP: $241 milioni, pari al 50% del fatturato

Utile operativo non-GAAP: $266 milioni, pari al 55% del fatturato

Utile per azione GAAP: $1,31, con una crescita del 21% anno su anno

Utile per azione non-GAAP: $1,46, con una crescita del 21% anno su anno

Fatturato differito: $1,066 milioni, con una crescita del 18% anno su anno

Anno 2016:

Fatturato Totale: $1.741 milioni, con una crescita del 7% anno su anno

Fatturato generato dagli abbonamenti a servizi Software Blade: $390 milioni, con una crescita del 22% anno su anno

Utile operativo GAAP: $852 milioni, pari al 49% del fatturato

Utile operativo non-GAAP: $948 milioni, pari al 54% del fatturato

Utile per azione GAAP: $4,18, con una crescita del 12% anno su anno

Utile per azione non-GAAP: $4,72, con una crescita del 13% anno su anno

“Il 2016 si è concluso in modo assolutamente positivo, registrando una buona crescita delle attività in tutte le aree geografiche e un aumento dei clienti. L’aumento a tre cifre che abbiamo conseguito riguarda le nostre carte vincenti, la difesa dei dispositivi mobili e l’advanced threat prevention, mentre i numeri relativi alla sicurezza dei gateway sono a due zeri”, ha dichiarato Gil Shwed, fondatore e CEO di Check Point, “E’ davvero grandioso vedere come gli investimenti degli anni scorsi abbiano dato i loro frutti, contribuendo così a un ottimo trimestre”.

I principali risultati finanziari del quarto trimestre 2016:

Fatturato totale : $487 milioni rispetto ai $458 milioni del quarto trimestre 2015

: $487 milioni rispetto ai $458 milioni del quarto trimestre 2015 Utile operativo GAAP: $241 milioni rispetto ai $239 milioni del quarto trimestre 2015

$241 milioni rispetto ai $239 milioni del quarto trimestre 2015 Utile operativo non-GAAP: $266 milioni rispetto ai $262 milioni del quarto trimestre 2015

$266 milioni rispetto ai $262 milioni del quarto trimestre 2015 Tasse GAAP sul fatturato: $30 milioni rispetto ai $54 milioni del quarto trimestre 2015

$30 milioni rispetto ai $54 milioni del quarto trimestre 2015 Utile netto e utili per azione GAAP: l’utile netto GAAP è stato di $222 milioni, rispetto ai $195 milioni del quarto trimestre 2015. L’utile GAAP per azione è stato di $1,31, rispetto a $1,08 del quarto trimestre 2015

l’utile netto GAAP è stato di $222 milioni, rispetto ai $195 milioni del quarto trimestre 2015. L’utile GAAP per azione è stato di $1,31, rispetto a $1,08 del quarto trimestre 2015 Utile netto non-GAAP: l’utile netto non-GAAP è stato di $247 milioni, rispetto ai $216 milioni del quarto trimestre 2015

l’utile netto non-GAAP è stato di $247 milioni, rispetto ai $216 milioni del quarto trimestre 2015 Utile per azione non-GAAP è stato di $1,46, rispetto a $1,20 del quarto trimestre 2015

è stato di $1,46, rispetto a $1,20 del quarto trimestre 2015 Fatturato differito: in data 31 dicembre 2016, Check Point ha registrato un fatturato differito di $1.066 milioni rispetto al fatturato differito di $906 milioni registrato il 31 dicembre 2015

in data 31 dicembre 2016, Check Point ha registrato un fatturato differito di $1.066 milioni rispetto al fatturato differito di $906 milioni registrato il 31 dicembre 2015 Cash Flow: il cash flow derivante dalle operazioni è di $183 milioni rispetto ai $212 milioni del quarto trimestre del 2015

il cash flow derivante dalle operazioni è di $183 milioni rispetto ai $212 milioni del quarto trimestre del 2015 Programma di riacquisto delle azioni : nel quarto trimestre 2016, Check Point ha riacquistato 3 milioni di azioni, per un costo totale di $248 milioni.

: nel quarto trimestre 2016, Check Point ha riacquistato 3 milioni di azioni, per un costo totale di $248 milioni. Disponibilità di cassa tra contanti e investimenti: $3.669 milioni al 31 dicembre 2016, rispetto ai $3.615 milioni del 31 dicembre 2015.

I principali risultati finanziari dell’anno che si è concluso il 31 dicembre 2016:

Fatturato totale : $1,741 milioni rispetto ai $1,630 milioni del 2015

: $1,741 milioni rispetto ai $1,630 milioni del 2015 Utile operativo GAAP: $852 milioni rispetto ai $840 milioni del 2015

$852 milioni rispetto ai $840 milioni del 2015 Utile operativo non-GAAP: $948 milioni rispetto ai $927 milioni del 2015

$948 milioni rispetto ai $927 milioni del 2015 Tasse GAAP sul fatturato: $172 milioni rispetto ai $188 milioni del 2015

$172 milioni rispetto ai $188 milioni del 2015 Utile netto e utili per azione GAAP: l’utile netto GAAP è stato di $725 milioni, rispetto ai $686 milioni del 2015. L’utile GAAP per azione è stato di $4,18 rispetto ai $3,74 del 2015

l’utile netto GAAP è stato di $725 milioni, rispetto ai $686 milioni del 2015. L’utile GAAP per azione è stato di $4,18 rispetto ai $3,74 del 2015 Utile netto non-GAAP e utile per azione non-GAAP: l’utile netto non-GAAP è stato di $818 milioni, rispetto ai $766 milioni del 2015. L’utile per azione non-GAAP è stato di $4,72 rispetto ai $4,17 del 2015.

l’utile netto non-GAAP è stato di $818 milioni, rispetto ai $766 milioni del 2015. L’utile per azione non-GAAP è stato di $4,72 rispetto ai $4,17 del 2015. Cash Flow: il cash flow derivante dalle operazioni è di $923 milioni rispetto ai $917 milioni del 2015

il cash flow derivante dalle operazioni è di $923 milioni rispetto ai $917 milioni del 2015 Programma di riacquisto delle azioni: nel 2016, Check Point ha riacquistato circa 12 milioni di azioni, per un costo totale di $988 milioni

Per informazioni riguardo i dati finanziari non-GAAP trattati in questo comunicato stampa, oltre a una riconciliazione di questi dati non-GAAP con dati finanziari GAAP direttamente equiparabili, consultare le voci “Use of Non-GAAP Financial Information” and “Reconciliation of GAAP to Non-GAAP Financial Information.”