Cloudera si aggiudica il riconoscimento Best Cybersecurity Team of the Year di Redazione Data Manager Online 28 febbraio 2017















La più numerosa community di sicurezza delle informazioni su LinkedIn also Recognizes Cloudera Cybersecurity SME Rocky DeStefano as a Finalist for ‘Cybersecurity Professional of the Year’

Cloudera ha annunciato che il proprio Information Security Team è stato proclamato vincitore dai Cybersecurity Excellence Awards nella categoria Cybersecurity Team of the Year 2017. Inoltre, Rocky DeStefano, Cybersecurity Subject Matter Expert (SME) di Cloudera, è stato premiato come finalista nella categoria Cybersecurity Professional of the Year. Sponsorizzato dalla Information Security Community su LinkedIn, che conta oltre 350.000 membri che ne fanno la più ampia comunità di professionisti della cybersecurity, il riconoscimento premia aziende, individui e prodotti ragguardevoli che dimostrano l’eccellenza, l’innovazione e la leadership nel settore della sicurezza informatica.

“Sono onorato, ma resto con i piedi per terra, di far parte di un fantastico team di persone impegnate a difendere i nostri clienti da alcune delle minacce più complesse e pericolosi antagonisti”, ha affermato Eddie Garcia, chief security architect di Cloudera. “I premi convalidano gli sforzi del nostro Information Security Team volti a modernizzare l’architettura cybersecurity dell’azienda e fissare obiettivi ambiziosi per l’intelligence in ambito cybersecurity e machine learning utilizzando Apache Spot come base”.

Il Cloudera Information Security Team è stato premiato per la distribuzione Apache Spot (in fase di progettazione) volta ad affrontare una doppia sfida: innovare nella cybersecurity ed evitare che le aziende debbano inventare tutto da capo ogni volta. Spot è stato creato per rendere disponibili le analisi per i dati contestuali e di telemetria su una piattaforma aperta, flessibile e scalabile. Spot velocizza il rilevamento delle minacce, l’analisi e la remediation tramite l’apprendimento automatico e consolida tutti i dati sulla sicurezza aziendale in un hub di sicurezza onnicomprensivo basato su modelli open data. Questa strategia open data estende le funzionalità esistenti di Spot, consentendo all’Information Security Team di Cloudera di rilanciare i progressi all’interno della comunità open source. Sin dal suo lancio, Spot ha già ottenuto diversi riconoscimenti dal settore e ha ricevuto i premi InfoWorld’s 2017 Technology of the Year ed Edison Award for Collective Disruption.

“Congratulazioni a Cloudera per aver vinto nella categoria Cybersecurity Team of the Year dei 2017 Cybersecurity Excellence Awards,” ha sottolineato Holger Schulze, fondatore dell’Information Security Community su LinkedIn – che conta 350.000 – che organizza il programma del Premio. “Con centinaia di domande, l’edizione 2017 è stata estremamente competitiva. Tutti i vincitori e i finalisti riflettono quanto di meglio oggi presente nel settore della cybersecurity”.