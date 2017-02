Crea le liste dei tuoi luoghi preferiti con Google Maps di Matteo Testa 15 febbraio 2017















Google Maps offre la possibilità di creare liste di luoghi che amiamo o che vorremmo visitare e di condividerle poi con gli amici

Google Maps si aggiorna per fornire ai propri utenti un servizio ancora più personalizzato. Dopo aver introdotto le mappe offline e la possibilità di prenotare direttamente le corse di Uber, il servizio di Mountain View ora consente di realizzare delle liste di luoghi che abbiamo visitato con piacere in passato o che vorremmo vedere. Queste selezioni di posti, come si può leggere nella nota che annuncia la novità, saranno visualizzate all’interno della mappa e potranno poi essere condivise con gli amici tramite i social network o e-mail.

Google Maps permette di creare anche elenchi di cose da fare e attività che ci interesserebbe svolgere in questi luoghi. Al momento la piattaforma di Mountain View offre di default le liste “preferiti” e “dove voglio andare” ma è possibile realizzarne molte altre senza alcun limite di luoghi da inserire. L’utente potrà inoltre visualizzare tutti coloro che hanno mostrato interesse per la loro lista e con quali persone questa è stata condivisa in precedenza. Al momento non ci sono informazioni riguardo la possibilità che i propri amici possano contribuire alla creazione degli elenchi. La novità sarà rilasciata prima su mobile (iOS e Android) e poi su desktop nella giornata di oggi.