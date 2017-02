Depressione, come sconfiggerla con la dieta mediterranea di Valentina Scotti 22 febbraio 2017















Seguire la dieta mediterranea avrebbe importanti effetti anti-depressivi

Se già una recente ricerca afferma che mangiare frutta e verdura regolarmente aiuta a risollevare l’umore, una sperimentazione clinica condotta in Australia da Felice Jacka della Deakin University ora sostiene che la depressione si può vincere con la dieta meditarranea, evitando alcuni cibi come dolci e bibite e preferendo cereali integrali, legumi, uova, carni magre, olio d’oliva.

La sperimentazione clinica

Lo studio clinico parte da una serie di evidenze scientifiche pubblicate che misuravano il rischio di depressione in coloro che avevano una dieta sana, in contrapposizione a persone con dieta squilibrata. Da queste basi Jacka ha pensato di avviare una sperimentazione clinica per capire se la dieta mediterranea potesse avesse la capacità di tenere lontano il disturbo depressivo. Lo studio ha coinvolto 67 pazienti con depressione da moderata a grave: metà del campione ha seguito per 12 settimane una dieta mediterranea modificata a base di cereali integrali, molti legumi, carne magra, uova, pesce latticini non zuccherati, con un limitatissimo consumo di bibite e alcolici. Gli altri volontari per le 12 settimane dovevano invece continuare la propria dieta abituale. Il livello di depressione di tutti i partecipanti è stato misurato con una scala (da 0 a 60 dove 60 indica depressione grave e 0 remissione) prima e dopo le 12 settimane.

Un mix di ingredienti antidepressivi

I risultati evidenziano che, tra coloro che hanno seguito la dieta mediterranea, il livello di depressione è diminuito, fino addirittura ad arrivare alla remissione in alcuni. Ma qual è l’ingrediente antidepressivo segreto della dieta mediterranea? Probabilmente si tratta di un mix di tutto, la ricchezza di grassi buoni che proteggono il cervello e il ridotto consumo di zuccheri tossici.

La depressione, che secondo alcuni studi avrebbe ereditato dai geni dell’uomo di Neanderthal, è diventata oggi la malattia più temuta da un italiano su tre. L’Oms ha già lanciato un allarme per il preoccupante aumento nel mondo di persone depresse, tanto che la malattia sarà nel 2020 al secondo posto tra le cause di invalidità. Una ricerca americana ha scoperto che la depressione si può trasmettere geneticamente da madre a figlia, rilevandone l’impronta cerebrale lasciata solo nel patrimonio genetico delle figlie femmine.