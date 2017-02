Facebook assume manager di MTV per i video originali di Matteo Testa 10 febbraio 2017















Facebook ha assunto Mina Lefevre, VP di MTV, per supportalo nella creazione di contenuti originali

Facebook conferma la volontà di mettere i video al centro del suo progetto. Il social network ha infatti assunto Mina Lefevre, vice presidente esecutivo di MTV, con l’obiettivo di realizzare contenuti originali da proporre alla sua platea di 2 miliardi di potenziali spettatori. Facebook ha già ottenuto un enorme successo con le dirette streaming di Live e ora si prepara al lancio di un’app per la visione di film, programmi e serie TV. Questo nuovo servizio consentirebbe al social network di aumentare ulteriormente i ricavi pubblicitari attirando nuovi inserzionisti. Già da qualche tempo si vocifera infatti che Mark Zuckerberg voglia introdurre la pubblicità all’interno dei video e presto gli spot arriveranno anche su Messenger.

La Lefevre ha espresso tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura tramite il proprio profilo Facebook mentre ad MTV ha collaborato alla creazione di numerosi programmi come le “Cronache di Shannara”. Nel suo nuovo ruolo la manager lavorerà in tandem con Ricky Van Veen, responsabile della global creative strategy a Menlo Park e co-fondatore di CollegeHumor.