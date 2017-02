Facebook mette la pubblicità nelle dirette streaming di Matteo Testa 27 febbraio 2017















Facebook consentirà di inserire brevi annunci pubblicitari all’interno delle sessioni live effettuate con Facebook Live ma solo ad alcuni particolari soggetti

YouTube pare abbia deciso di tagliare gli annunci pubblicitari da 30 secondi all’inizio dei video. Facebook invece ha pensato a un nuovo sistema che consentirà a editori e creatori di contenuti di monetizzare dalla proprie dirette streaming. Il social network, che poco tempo fa ha introdotto le Storie, ha annunciato sul proprio blog ufficiale la possibilità di inserire annunci pubblicitari all’interno delle sessioni di Facebook Live.

La nuova funzione sarà disponibile per quelle pagine con più di 2mila follower e che durante la diretta avranno raggiunto almeno 300 spettatori. Dopo 4 minuti di trasmissione apparirà un simbolo del dollaro ($) e cliccandovi sopra si avvierà lo spot. Quest’ultimo avrà una durata massima di 20 secondi e potrà essere riproposto non prima di ulteriori 5 minuti di diretta. I cosiddetti “Ad Brake” saranno al momento un’esclusiva dei clienti di Audience Network, l’agenzia pubblicitaria di Facebook che si occupa di inserire campagna in servizi di terze parti.

Ancora non è chiaro come verranno ripartiti i guadagni derivanti dall’integrazione della pubblicità in Facebook Live ma quel che è certo è che la novità diverrà ufficiale a breve. L’azienda di Menlo Park ha già avviato una sperimentazione con un ristretto gruppo di editori statunitensi e ha confermato che i risultati sono stati ottimi. In futuro è inoltre probabile che la pubblicità venga inserita anche nei video condivisi in bacheca e già oggi alcuni indizi confermano questa eventualità.