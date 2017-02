Facebook ti fa conoscere nuove persone con Discover People di Matteo Testa 2 febbraio 2017















Facebook prepara il lancio della sezione “Discover People” in cui trovare nuovi potenziali amici

Lo scopo principale di ogni social network è ovviamente quello di tenere le persone in contatto fra loro. Negli ultimi tempi sembrava che Facebook avesse trascurato questo aspetto ma come ha scoperto TechCrunch l’azienda di Menlo Park è alla fine corsa ai ripari con una nuova funzione.

La sezione “Discover People” è un’evoluzione della sezione in cui vengono mostrati i suggerimenti su chi aggiungere tra gli amici. All’interno di questo spazio sarà possibile realizzare un breve profilo con foto, descrizione, gruppi seguiti ed eventi a cui parteciperemo. L’obiettivo è quello di conoscere nuove persone che abbiano i nostri stessi gusti. Sarà lo stesso Facebook, che sta lavorando anche ad un’app per lo streaming TV, a suggerirci persone interessanti attraverso un apposito algoritmo. In sostanza il social network ha aggiunto un servizio del tutto simile a quello di altre piattaforme di dating online, anche se qui la selezione non viene effettuata dall’utente. La novità sarà disponibile su mobile (iOS e Android) nello stesso menù della sezione “Amici” tra qualche settimana.

Data la natura di “Discover People” è possibile che sorgano alcuni problemi in merito alla privacy. Diverse informazioni private come i gruppi seguiti o gli eventi diverranno infatti disponibili a una platea di sconosciuti.