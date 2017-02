Fincons Group a fianco della Regione Puglia per promuovere lo “Smart Manufacturing” di Redazione Data Manager Online 27 febbraio 2017















L’azienda investirà a Bari nella ricerca e lo sviluppo di prodotti Ict innovativi nel settore della manifattura sostenibile



Fincons Group ha ottenuto dalla Regione Puglia l’approvazione del proprio progetto con accesso ai Contratti di Programma Regionali, strumenti di finanziamento alle imprese che hanno proposto iniziative ad alto contenuto innovativo. Il Contratto è stato sottoscritto il 15 febbraio a Bari, nella sede dell’assessorato allo Sviluppo economico.

Attraverso la collaborazione con la Regione Puglia, il Gruppo investirà nella ricerca e lo sviluppo per realizzare una serie di soluzioni Ict nell’area della manifattura sostenibile. I prodotti, progettati e sviluppati presso la sede Fincons di Bari, sfrutteranno le tecnologie realizzate in ambito Internet of Things per rispondere ai crescenti fabbisogni del mercato e all’esigenza delle aziende manifatturiere, aiutandole a passare più rapidamente alla “Fabbrica Intelligente” attraverso l’adozione di tecnologie digitali innovative.

Il progetto, guidato dal team di Innovation di Fincons Group, coinvolge la Business Unit Manufacturing per rilanciare in chiave innovativa i propri servizi di sviluppo e system integration di soluzioni ICT progettate appositamente per il mercato manifatturiero. Obiettivo sarà la costruzione della nuova “Fincons Smart Manufacturing Platform”, un insieme di prodotti e di metodologie innovative offerte assieme ai servizi di integrazione, personalizzazione del software e consulenza al business. L’uso di tecnologie IoT consentirà un incremento delle prestazioni produttive ed una migliore integrazione tra le diverse fasi della supply chain, grazie all’aggregazione, l’analisi e la comunicazione dei dati generati sulle linee di produzione. Un modello di smart manufacturing che il Gruppo Fincons, attraverso il suo InnovationLab, sta sperimentando nell’ambito di progetti di ricerca e innovazione assieme ad altre aziende, università e centri di ricerca in Europa.

Commenta Loredana Capone, Assessore allo Sviluppo Economico: “Con questi progetti facciamo un salto reale nel futuro e nell’industria 4.0 perché le imprese puntano la stragrande maggioranza dell’investimento su ricerca e sviluppo. Ho visitato di recente l’azienda rendendomi conto di persona del grande potenziale che ha per la Puglia. Il fatto che un’impresa come Fincons, che offre servizi altamente tecnologici nei settori dell’energia, dei media, delle banche e assicurazioni, dei trasporti e logistica, del manifatturiero e delle pubbliche amministrazioni, investa a Bari, è fondamentale per traghettare la Puglia nella nuova frontiera del 4.0 sia per il manifatturiero che per i servizi. Accogliamo inoltre con grande piacere l’annuncio di nuovi investimenti che si sommano a quelli in corso di realizzazione. Fincons aggiungerà efficienza e valore a tutto il sistema produttivo pugliese”.

“La collaborazione attiva con la Regione Puglia e la possibilità di effettuare investimenti significativi in progetti innovativi – dichiara Michele Moretti, CEO di Fincons Group – ci consente di rafforzare la nostra presenza sul territorio e sostenere direttamente le aziende, locali e non, lungo tutto il processo di trasformazione digitale. Lo facciamo mantenendo viva la predisposizione all’innovazione, che è tratto distintivo del nostro Gruppo. Il Delivery Center di Bari, con la sua offerta di IT Service in Smart-shore Made in Italy, rappresenta un asset fondamentale per la competitività della nostra offerta e per supportare le nostre strategie di internazionalizzazione. Sempre più aziende europee ci scelgono per la nostra capacità di innovare e per la lungimiranza nell’investire continuamente per proporre al mercato soluzioni che possano fare veramente la differenza nel business”.