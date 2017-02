Fire Emblem Heroes è ora disponibile per dispositivi smart di Redazione Data Manager Online 4 febbraio 2017















Evoca eroi leggendari dal passato e dal presente di Fire Emblem in questo originale GDR strategico free-to-start basato sull’epica serie Nintendo

E’ disponibile una nuova avventura Nintendo per i tuoi dispositivi smart: in Fire Emblem Heroes, un originale GDR strategico in cui due regni sono in guerra fra di loro, dovrai vestire i panni di un evocatore e formare un esercito scegliendo fra gli eroi di tutti i titoli della serie di Fire Emblem.

Dovrai affrontare battaglie tattiche ottimizzate per i dispositivi portatili e potrai fare affidamento su eroi leggendari e nuovi guerrieri. Alcuni personaggi conosciuti saranno al tuo fianco come alleati, mentre altri diventeranno generali nemici e non avranno remore ad attaccarti.

Cimentati in un maestoso GDR strategico su mappe in formato tascabile, adattate appositamente alle dimensioni dei dispositivi smart per un’esperienza di gioco avvincente anche durante le sessioni più brevi. Comandare il tuo esercito è un gioco da ragazzi grazie ai comandi intuitivi, tra cui la possibilità di lanciare un attacco semplicemente trascinando uno dei tuoi alleati verso un nemico. Se riuscirai a sconfiggere tutti i nemici presenti in una determinata mappa, la vittoria sarà tua!

Oltre alla modalità Storia, potrai scegliere di rafforzare il tuo esercito, affrontare altri giocatori e altro ancora. Inoltre, avrai la possibilità di prolungare la tua esperienza di gioco grazie agli aggiornamenti gratuiti e regolari, con personaggi e contenuti nuovi di zecca!