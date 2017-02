Ford presenta a Salerno il nuovo FordStore GRN di Redazione Data Manager Online 10 febbraio 2017















Ford rafforza la propria presenza in Campania e presenta a Salerno il nuovo FordStore GRN, in via Tiberio Claudio Felice 27, che si aggiunge alla storica sede del gruppo a Pagani.

Lo storico FordPartner GRN, che impiega complessivamente 50 persone tra dipendenti e forza vendite, è da 30 anni il punto di riferimento per i clienti dell’Ovale Blu nell’area di Salerno, ai quali da oggi offre la customer experience premium del FordStore, uno spazio in cui i consumatori possono scoprire, conoscere e provare l’intera gamma europea di prodotti Ford, tra cui i più emozionanti come le Performance Car, inclusa la Mustang, e i più esclusivi, come i modelli Vignale.

“La storia della mia famiglia è da sempre caratterizzata dal profondo rapporto con Ford, a partire dagli anni ’50, quando mio padre Aniello Stanzione, in Venezuela, conduceva un’officina concessionaria Ford”, ha raccontato il Dott. Gerardo Stanzione, Presidente di GRN. “L’attività fu interrotta con il suo rientro in Italia nel 1962, e nell’area dove oggi opera la GRN spa mio padre costituì un’officina specializzata in rettifiche meccaniche, la General Rettifica Nocerina snc. Il rapporto con la Ford fu ripreso nel 1988 quando costituì la GRN srl e intraprese con me l’attività di concessionario auto Ford a Pagani. Abbiamo continuato questo percorso al fianco dell’Ovale Blu, fino ad oggi, giorno in cui possiamo rappresentare Ford a Salerno nella sua massima espressione: il FordStore”.

Solo all’interno dei FordStore si potrà vivere l’esperienza del nuovo brand Ford Vignale, che si declina attraverso prodotti di qualità premium e un’esperienza superiore di acquisto e possesso. Nella Vignale Lounge, il Relationship Manager accompagnerà il cliente nel mondo dell’esclusività.

Alla cerimonia d’inaugurazione del nuovo FordStore, che si terrà oggi 9 febbraio, con il ‘taglio del nastro’ previsto per le ore 17.30, parteciperanno il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il Presidente e AD di Ford Italia, Domenico Chianese, e il Presidente di GRN, Gerardo Stanzione. La conferenza stampa avrà inizio alle ore 18.00.

Una nuova esperienza per il cliente

Nei FordStore, il design e gli allestimenti sono stati sviluppati per comunicare al cliente che ogni elemento è al servizio delle sue necessità. Gli spazi, accoglienti e luminosi, restituiscono immediatamente l’immagine del dinamismo Ford, e accolgono i modelli dell’Ovale Blu, che spesso sono già stati scoperti on-line dai clienti attraverso i siti Ford, rendendo lo showroom, con continuità, un’estensione fisica della dimensione digitale.

Ogni FordStore è organizzato in aree ad alta riconoscibilità: l’area ‘ciao’, con i cartelli ‘informati qui’ è l’area di benvenuto. La zona ‘scopri il mondo Ford’ mette a disposizione tablet, brochure, campioni dei colori e uno smart video-wall. Nell’area ‘relax’ è possibile accomodarsi bevendo un caffè, leggendo i giornali e navigando in wi-fi. L’assistenza e la relativa accettazione interattiva si svolgono nell’area dedicata.

Il posizionamento dei veicoli Ford è organizzato al fine di aiutare i clienti a trovare e confrontare fianco a fianco i diversi modelli di una stessa famiglia. Per esempio, la famiglia dei SUV, con EcoSport e Kuga, affiancate dalla nuova Edge, è presentata in un’area dedicata, mentre in una zona Ford Performance, ad alto carico adrenalinico, trovano posto la Fiesta ST, la Focus ST e la Mustang, disponibile solo presso i FordStore, affiancate dalla ancora più estrema nuova Focus RS.

Vignale Lounge

All’interno delle eleganti Vignale Lounge allestite esclusivamente presso i FordStore, il cui design è ispirato a quello dei modelli Ford Vignale, ogni cliente sarà seguito dal Relationship Manager, che assicurerà un’esperienza personalizzata in base alle esigenze individuali di tempo e organizzazione del cliente stesso. Il Relationship Manager seguirà il cliente sin dal primo incontro e lo affiancherà per tutto il periodo in cui sarà in possesso dell’auto. Lo assisterà, con il supporto di dispositivi multimediali, nella scoperta dei modelli, delle rifiniture, delle tecnologie e delle possibilità di personalizzazione, e sarà a sua disposizione per rendere l’esperienza di acquisto e possesso più gratificante possibile.

Oltre alla personalizzazione delle caratteristiche della propria auto, i clienti Vignale potranno accedere a servizi personalizzati ed esclusivi come il ritiro e la consegna a domicilio, o al lavoro, per le operazioni di manutenzione, con la possibilità di scegliere tempi, orari e modalità in base alle proprie esigenze.

Il ventaglio delle attività riservate ai clienti Vignale sarà aggiornato ogni mese e comunicato ai clienti Vignale sia tramite una newsletter che mediante l’app Ford Vignale, al cui interno potrà essere sfogliata la rivista digitale Vignale. L’app, inoltre, include la funzione di supporto in caso di ricerca del parcheggio Ford Vignale Park Me, e consente di prendere contatto con il servizio di assistenza Vignale One Call, attivo 24/7.